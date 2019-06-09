На бой Нурмагомедов — Порье проданы все билеты

Все билеты на поединок между чемпионом UFC в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье проданы. Об этом сообщили организаторы турнира, передает ТАСС.

6 октября 2018 года Хабиб одержал победу над Конором Макгрегором болевым приемом на турнире в Лас-Вегасе. На данный момент это последний бой Нурмагомедова. Порье в апреле 2019 года единогласным решением судей победил соотечественника Макса Холлоуэя и завоевал титул временного чемпиона UFC.

Бой Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242.