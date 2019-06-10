UFC сохранит наилегчайший дивизион

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэна Уайт объявил о том, что наилегчайший вес не будет расформирован в промоушене, передает "Советский спорт".

В СМИ периодически появлялись сообщения о том, что организация собирается расформировать дивизион.

По словам Уайта, победа американского бойца Генри Сехудо над бразильцем Марлоном Мораесом в Чикаго в рамках UFC 238 подчеркивает, насколько важно оставить наилегчайший вес.

"Останется ли самый лёгкий вес? Тут даже сомнений нет. После того, что показал Сехудо, можно понять, что с этим дивизионом все в полном порядке. Да и вообще, говорил ли я когда-то о том, что мы собираемся расформировать дивизион? Разве были такие заявления в последние месяцы? Наверное, нужно давно было официально это заявить. Я подтверждаю, что наилегчайший дивизион останется в UFC", — приводит слова главый бойцовской организации Bloody Elbow.

Ранее президент UFC дал оценку бойцовскому мастерству Сехудо.