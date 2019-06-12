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Нурмагомедов рассказал, возможен ли реванш с Макгрегором 

RT на русском + ещё 55 6 часов назад
Фото: Reuters
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, возможен ли реванш с ирландцем Конором Макгрегором.
«За последние три года у него только одна победа, да и то в любительском боксе. Он постучал, умолял, чтобы я его отпустил, а сейчас говорит о реванше. Сейчас на очереди Тони Фергюсон. Нас интересуют те, у кого есть победные серии. Если их нет, то нам не о чем говорить», — заявил Нурмагомедов.
6 октября 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил пояс чемпиона UFC в лёгком весе. По окончании боя возникла потасовка как в октагоне, так и в зрительном зале. За этот инцидент россиянин был дисквалифицирован на девять месяцев, а ирландец — на шесть.
Ранее Нурмагомедов признался, что не скучал по боям.
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MMA , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов
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