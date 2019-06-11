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Отец Нурмагомедова рассказал об испытании семьи большими деньгами 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»
Отец и тренер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов рассказал о том, как на жизнь их семьи влияет заработок сына. Его слова приводит «Учительская газета».
«Изменилась ли жизнь в связи с деньгами? Конечно! Каждое утро, когда я иду на зарядку на школьную спортивную площадку в своем родном селе, меня ждут пять, десять, иногда 15 человек. Они просят, чтобы я им помог. Кому-то купить жилье, кому-то нужны деньги на свадьбу, кому-то помочь погасить кредит, посодействовать в лечении ребенка, отправить на соревнования и так далее. Каждое утро. Это очень тяжело», — заявил Нурмагомедов.
При этом он подчеркнул, что семья активно занимается благотворительностью.
«Мы шефствуем над детскими домами, строим детский сад, спортивный зал, проложили в селе около трех километров дорог, сейчас купили технику, чтобы прокладывать дороги и в горах», — отметил он.
4 июня стало известно, что 30-летний спортсмен подписал новый контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Менеджер Нурмагомедова заявил, что новое соглашение сделало бойца самым высокооплачиваемым в UFC. Однако позже сам Нурмагомедов опроверг данное высказывание.
Следующий бой Нурмагомедов проведет 7 сентября в Абу-Даби. Соперником россиянина станет временный чемпион в легком весе Дастин Порье.
Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. В последний раз он выходил в октагон в октябре 2018-го, когда защитил титул в бою с ирландцем Конором Макгрегором. Из-за участия в потасовке после поединка россиянин был отстранен от выступлений на девять месяцев. На его счету 27 побед в MMA и ни одного поражения.
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MMA , Конор Макгрегор , Абдулманап Нурмагомедов , Хабиб Нурмагомедов , Учительская газета
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