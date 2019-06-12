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Боец из Чечни арестован в Польше 

Газета.Ru + ещё 7 13 часов назад
Фото: Wikimedia Commons
Бывший чемпион польской бойцовской организации Мамед Халидов был арестован польской полицией, сообщает "Советский спорт".
По информации mmajunkie, уроженец Чечни подозревается в незаконном ввозе транспортных средств премиум-класса в страну.
38-летний Халидов родился в Грозном, однако с 1997 года он проживает в Польше. Карьеру в смешанных единоборствах (MMA) спортсмен завершил в 2018 году после поражения в чемпионском поединке за титул в полутяжелом весе против Томаса Наркуна.
Ранее снимок с места убийства борца греко-римского стиля Сергея Чуева появился в сети.
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MMA , Мамед Халидов , Сергей Чуев , Советский спорт
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