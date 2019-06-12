Боец из Чечни арестован в Польше

Бывший чемпион польской бойцовской организации Мамед Халидов был арестован польской полицией, сообщает "Советский спорт".

По информации mmajunkie, уроженец Чечни подозревается в незаконном ввозе транспортных средств премиум-класса в страну.

38-летний Халидов родился в Грозном, однако с 1997 года он проживает в Польше. Карьеру в смешанных единоборствах (MMA) спортсмен завершил в 2018 году после поражения в чемпионском поединке за титул в полутяжелом весе против Томаса Наркуна.