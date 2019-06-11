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Путин выделил Дагестану 600 млн рублей после обращения Хабиба 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: Газета.Ru
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского бойца MMA и чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, рассказал, связывался ли его сын с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным по телефону, сообщает "Учительская газета".
Во время встречи с Хабибом Путин сказал, что тот может связаться с ним, если что-то потребуется.
"После обращения Хабиба Владимир Путин подписал указ о выделении порядка 600 миллионов рублей Республике Дагестан на открытие школы имени Хабиба Нурмагомедова", — сказал Нурмагомедов-старший.
Также он выразил надежду, что деньги пойдут по назначению.
"Верю, что у нас появится возможность лучше учиться, воспитывать, давать результаты. Мы будем работать над этим", — добавил отец бойца.
Ранее Нурмагомедов-старший заявил, что украл у Хабиба детство.
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MMA , Абдулманап Нурмагомедов , Хабиб Нурмагомедов , Владимир Путин , Учительская газета
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