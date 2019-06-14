Главные события в мире ММА 

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Заявления Нурмагомедова

В последние несколько дней российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов находится в центре внимания. Сначала действующий чемпион UFC в лёгком весе принял участие в первой пресс-конференции, приуроченной к турниру UFC 242, на котором ему предстоит защищать своё звание в поединке с Дастином Порье, а затем пообщался с представителями американского спортивного медиахолдинга ESPN. Причём на этот раз вопросы касались не только его ближайшего боя, но и возможной встречи с Тони Фергюсоном , а также взаимоотношений с президентом Абсолютного бойцовского чемпионата Даной Уайтом.

В минувшие выходные Фергюсон одержал свою 12-ю победу подряд в UFC, выиграв техническим нокаутом у своего соотечественника Дональда Серроне . Тем самым Тони не только стал всего лишь шестым бойцом в истории с такой впечатляющей серией, но и завоевал право поспорить за титул чемпиона в лёгком весе.

Сам Нурмагомедов уже успел заявить, что считает Фергюсона достойным претендентом на титул, но отметил, что в сражении с Серроне его возможный соперник не показал ничего нового.

«Это была интересная битва, но она проходила в стойке. Это не мой стиль. Я привык укладывать своих соперников на настил и избивать их там. Моя манера боя отличается от того, что демонстрирует Серроне. Кроме того, он хорошо работает ногами, но его бокс не так впечатляет. Возможно, у него неплохой джеб, но не более», — признался российский спортсмен.

Нурмагомедов сказал, что Фергюсон привык проводить свои поединки в стойке, но заверил, что не намерен идти на поводу у своего возможного оппонента и изменять своему фирменному подходу.

«Возможно, Тони думает, что я стану драться с ним в стойке, как все его предыдущие соперники, но этого не будет. Он довольно худой. Собираюсь схватить его, перевести в партер. Через несколько минут он устанет, после чего я завершу поединок», — заявил Нурмагомедов.

Как и на пресс-конференции, Нурмагомедов не стал раскрывать все подробности своего нового соглашения с UFC, но при этом удостоил хвалебных отзывов руководителей промоушена в лице главы Даны Уайта и исполнительного вице-президента Хантера Кэмпбелла.

«Что касается бизнеса, то они хороши. К примеру, в боксе лучшие спортсмены очень редко встречаются друг с другом. Можно долгие годы ждать поединка Энтони Джошуа Деонтей Уайлдер или Флойд Мейвезер — Мэнни Пакьяо. В UFC всё гораздо проще. Если оба бойца имеют солидную победную серию и хотят встретиться — пять—шесть месяцев, и руководство организует схватку. В этом плане я очень люблю Абсолютный бойцовский чемпионат. Дана знает своё дело. Иногда он тоже лажает, но сейчас у нас отличные отношения», — признался Хабиб.

Российский чемпион подчеркнул, что расценивает свои отношения с Уайтом как деловые, отметив, что они общаются исключительно по работе.

«Некоторым нравятся его бизнес-решения, другим — нет. Иногда я тоже не в восторге. Но нельзя быть хорошим для всех», — добавил Нурмагомедов.

В довершение беседы, действующий чемпион UFC вновь затронул тему бокса, рассказав, кого считает лучшим представителем тяжёлого веса на данный момент.

Ожидание возвращения Макгрегора

Сам глава UFC продолжает ждать возвращения в октагон своей главной звезды. Как и Нурмагомедов, Конор Макгрегор не провёл ни одной схватки с октября 2018 года и за это время успел объявить о завершении карьеры и вновь вернуться в ММА. По мнению Уайта, ирландец действительно настроен продолжить свои выступления в смешанных единоборствах и проведёт свой следующий поединок до конца 2019-го.

«Конор сейчас отдыхает. По моему мнению, он ждёт, как разрешится ситуация вокруг этих парней (Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье. — RT). Думаю, он скоро появится, уже в этом году», — цитирует Уайта BT Sport.

Кроме того, функционер прокомментировал заявления менеджера Нурмагомедова Али Абдель-Азиза о том, что Макгрегор лично отклонил предложение о бое с Джастином Гэтжи . В апреле появилась информация о том, что ирландцу был предложен контракт на бой с американцем, но в итоге Конор получил травму и был вынужден заняться восстановлением.

«Конор ничего не отвергал. Абдель-Азиз может говорить всё, что хочет. Макгрегор не отказывается от боёв и точка. Когда все начинают сходить с ума, он всегда остается. Он не боится ни с кем драться. Так что эта информация неверная», — заключил Уайт.

Повторный бой между Харитоновым и Митрином

Один из самых резонансных боёв февраля в ММА прошёл на турнире Bellator 215. В нём встречались два потенциальных претендента на титул в тяжёлом весе — Сергей Харитонов и Мэтт Митрион. Однако в итоге схватка не выявила победителя, а право сразиться за пояс получил Чейк Конго.

Битва между Харитоновым и Митрионом продолжалась всего 15 секунд и завершилась травмой россиянина. Американец пытался исполнить удар ногой по внутренней поверхности бедра, но попал в пах своему сопернику. Боль была настолько сильной, что Сергея госпитализировали, а бой признали несостоявшимся.

С того момента неоднократно говорилось об организации повторного поединка. Изначально он был запланирован на 10 мая, однако впоследствии был перенесён на более поздний срок. Как стало известно, Bellator всё же удалось урегулировать все вопросы с Харитоновым и Митрионом, и назначить их очную схватку на конец августа.

«Митрион подписал соглашение на бой со мной, который пройдёт 24 августа в штате Коннектитут. Я рад, что он всё-таки состоится. Надеюсь, вы тоже ждёте этой схватки. Сделаю всё возможное, чтобы показать яркое выступление, сделаю всё для победы», — заявил Харитонов в видеообращении, опубликованном на своей странице в Instagram.

Единственным отличием от предыдущего поединка может стать тот факт, что на этот раз на кону не будет стоять звание первого претендента на титул в тяжёлом весе. Как пару месяцев назад заявил президент Bellator Скотт Кокер , право сразиться с триумфатором боя между Райаном Бейдером и Чейком Конго получит легенда ММА Джош Барнетт , который в апреле подписал контракт с промоушеном.

«Райан проведёт как минимум ещё один поединок в тяжёлом весе, в котором встретится с первым претендентом в лице Конго. Бой состоится осенью или в конце лета, скажем, в августе или сентябре. После этого Джош померится силами с победителем», — заключил Кокер.