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Хабиб хочет провести два боя в этом году 

Газета.Ru + ещё 22 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Российский чемпион абсолютного бойцовского турнира (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о своих планах на конец 2019 года, сообщает Sport24.
Ранее было объявлено, что Нурмагомедов проведет бой с американцем Дастином Порье, который состоится 7 сентября в Абу-Даби.
"Я хочу подраться еще раз в конце этого года, потом у меня будет несколько месяцев отдыха. После боя с Дастином у меня будет около месяца перерыва и в середине октября я собираюсь начать готовиться к новому бою", — рассказал россиянин.
Ранее стали известны причины, по которым Хабиб не хочет проводить реванш с ирландцем Конором Макгрегором.
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MMA , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов
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