Хабиб хочет провести два боя в этом году

Российский чемпион абсолютного бойцовского турнира (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о своих планах на конец 2019 года, сообщает Sport24.

Ранее было объявлено, что Нурмагомедов проведет бой с американцем Дастином Порье, который состоится 7 сентября в Абу-Даби.

"Я хочу подраться еще раз в конце этого года, потом у меня будет несколько месяцев отдыха. После боя с Дастином у меня будет около месяца перерыва и в середине октября я собираюсь начать готовиться к новому бою", — рассказал россиянин.