«Просил не убивать»: Хабиб раскрыл позор Конора

Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье провели первую дуэль взглядов в рамках подготовки к турниру UFC 242, где они сразятся за пояс чемпиона в легком весе. На пресс-конференции Орел признался, что ему гораздо проще было найти мотивацию на поединок с Конором Макгрегором , чем с Порье, а также заверил, что то, что он сотворил с ирландцем, — это лишь «начало» его больших дел в ММА. Американец же рассказал, за счет чего он собирается нанести Хабибу первое поражение в карьере.

В Лондоне состоялось первое масштабное мероприятие, посвященное бою за чемпионский пояс UFC в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье.

Этот поединок пройдет 7 сентября в Абу-Даби и станет для Дагестанского Орла первым после скандальной встречи с Конором Макгрегором в октябре 2018 года.

Напомним, тогда россиянин одержал победу удушающим приемом, но не сдержал себя после боя и вылетел из клетки, атаковав члена команды Макгрегора Диллона Дэниса, который кричал оскорбления в его сторону. Это привело к массовой потасовке, штрафу и дисквалификации.

Теперь же соперником Хабиба станет 30-летний американец Порье, не замешанный в громких скандалах и не имеющий личной истории вражды с россиянином.

На дуэли взглядов было заметно, что бойцы не испытывают даже элементарной спортивной злости.

Порье в цветастой футболке и Нурмагомедов в темной кофте с принтом выглядели, скорее, неловко, словно эта необходимость пристально глядеть на соперника, изображая какое-то противостояние, выбивала их из колеи.

В ходе пресс-конференции Нурмагомедов признался, что настроиться на Макгрегора ему было гораздо легче.

«Этот поединок действительно сильно отличается от предыдущего. Мне сложнее искать мотивацию — с Конором было совсем иначе. Тем не менее в этом бою я буду защищать титул во второй раз, и это важно для моего наследия. Сейчас это главный поединок в моей карьере», — заверил Орел.

Рассуждая о сильных сторонах своего оппонента, Хабиб отметил в первую очередь его опыт. Напомним, Порье провел на профессиональном уровне уже 31 поединок и в 25-ти одержал победу, причем в 12-ти случаях — нокаутом. В послужном списке американца только пять поражений, и один раз его бой был признан несостоявшимся из-за случайного удара соперника в голову.

Сейчас у Порье идет серия из пяти побед подряд: он одолел двух бывших чемпионов UFC в легком весе Эдди Альвареса Энтони Петтиса , а также Джима Миллера , Джастина Гейтжи и спустившегося из полулегкого веса Макса Холлоуэя, который владеет поясом в своей коронной категории.

Список жертв Бриллианта (прозвище Порье) действительно впечатляет. Последнее его поражение датируется 2016-м годом, когда он проиграл нокаутом Майклу Джонсону

«Я уважаю Дастина как спортсмена и человека, — заверил Нурмагомедов. — На меня произвела большое впечатление его работа в стойке в последнем поединке против Холлоуэя. Хочу ли я сам побоксировать с Порье? Я уже проверял свои силы в «стойке» с Барбозой и Джонсоном. Мой бокс не так уж плох. Я много боксировал и не помню, чтобы кто-то мог меня потрясти. И, конечно, я буду не только бороться с Дастином, но и боксировать, — мы ведь подеремся по правилам ММА».

Также Орел отметил, что для него большое значение в Абу-Даби будет иметь поддержка отца и одновременно тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

Напомним, отец не смог присутствовать на поединке с Макрегором в Лас-Вегасе, поскольку ему аннулировали визу в США.

«Это будет большое шоу, я с удовольствием подерусь в Абу-Даби. Самое главное — мой отец сможет быть со мной. Я с нетерпением жду этого дня», — сказал Нурмагомедов.

Не обошлось и без вопросов про Макгрегора, который активно требовал реванша.

«Возможен ли еще один поединок с Конором? Он победил один раз за три года, и это было в любительском боксе. Мне же интересны те, у кого есть серии из побед. Например, Порье, Тони Фергюсон, Жорж Сен-Пьер.

Конор «постучал» в знак сдачи, он просил не убивать его, а теперь хочет реванша… Я сконцентрирован в данный момент на поединке 7 сентября, — отрезал Хабиб. — Что касается боя с Конором, то это было только началом того наследия, которое я хочу оставить. Я иду вперед».

Немало вопросов на пресс-конференции было адресовано и Порье. В основном у американца пытались узнать, каким образом он планирует победить Орла. Всех секретов Бриллиант не раскрыл, но выглядел подозрительно спокойно.

«В Абу-Даби будут больше поддерживать Хабиба? Сражаться на чужой территории — это типичная история для моей карьеры.

Мне просто нужно сделать все, что запланировано. Нормально отношусь к роли аутсайдера, вся моя жизнь — это будто фильм про Рокки Бальбоа, — заявил Порье. — Знаю, что до меня Хабиба не могли победить 27 человек.

Но я не собираюсь искать слабые стороны в его технике — он, безусловно, силен. Я просто попытаюсь создать для него неудобные условия.