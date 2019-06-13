Бой Харитонова с Митрионом официально подтвержден

По словам россиянина, поединок пройдет 24 августа.

Бойцы уже встречались на ринге. Так, 15 февраля прошел их первый бой. На 15-й секунду 40-летний Митрион нанес запрещенный удар ногой в пах Харитонову, от чего 38-летний боец ММА не смог продолжать поединок.

Встреча оппонентов была признана несостоявшейся.

Ранее сообщалось, что Максим Сульгин победил Ладо Габисонию.