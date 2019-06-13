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Бой Харитонова с Митрионом официально подтвержден 

Газета.Ru + ещё 10 6 часов назад
Фото: Газета.ru
Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов объявил об официальном подтверждении боя с американцем Мэттом Митрионом, сообщает "Советский спорт".
По словам россиянина, поединок пройдет 24 августа.
Бойцы уже встречались на ринге. Так, 15 февраля прошел их первый бой. На 15-й секунду 40-летний Митрион нанес запрещенный удар ногой в пах Харитонову, от чего 38-летний боец ММА не смог продолжать поединок.
Встреча оппонентов была признана несостоявшейся.
Ранее сообщалось, что Максим Сульгин победил Ладо Габисонию.
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MMA , Сергей Харитонов , Мэтт Митрион , Советский спорт
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