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Уайт рассказал, когда Макгрегор проведёт свой следующий бой 

RT на русском + ещё 3 6 часов назад
Фото: Reuters
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал о сроках возвращения в октагон экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора.
«В настоящее время Конор бездельничает. Думаю, он ждёт, как всё пройдет с этими парнями (имеет ввиду поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье на турнире UFC 242. — RT). Думаю, он скоро появится, уже в этом году», — цитирует Уайта BT Sport.
Глава промоушена также прокомментировал возможный поединок между Макгрегором и Джастином Гэтжи. По его словам, ирландский спортсмен не отказывался от встречи с американцем.
Ранее Нурмагомедов рассказал, как будет действовать в своём возможном поединке с Тони Фергюсоном.
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MMA , Тони Фергюсон , Дана Уайт , Конор Макгрегор , Джастин Гэтжи
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