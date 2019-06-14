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Хабиб Нурмагомедов не получает удовольствия от побед 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: Reuters
Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что не получает большего удовольствия от побед, передает "Советский спорт".
Также боец рассказал, что его раздражает всеобщее внимание, которое все увеличивается.
"Мне нравится сам процесс. Я люблю соревноваться, люблю тренировки. Бокс, грэпплинг, бег. Но если говорить о чувствах после победы, то тут другая ситуация. Я не получаю такого большого удовольствия от побед.
Ты становишься все более известным, и я уже не могу просто пройтись по улице. Сразу подбегают люди, фотографируются, хотят пообщаться. Мне такое не нравится. Устал от подобных вещей. Поэтому я не люблю победы. С ними приходят деньги, внимание, популярность и все такое", — рассказал Нурмагомедов в интервью BTsport.
Свой следующий поединок боец проведет 7 сентября в Абу-Даби против Дастина Порье.
Ранее сообщалось, что президент WBO ничего не слышал о Хабибе Нурмагомедове.
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MMA , Хабиб Нурмагомедов , Советский спорт
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