Хабиб Нурмагомедов не получает удовольствия от побед

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что не получает большего удовольствия от побед, передает "Советский спорт".

Также боец рассказал, что его раздражает всеобщее внимание, которое все увеличивается.

"Мне нравится сам процесс. Я люблю соревноваться, люблю тренировки. Бокс, грэпплинг, бег. Но если говорить о чувствах после победы, то тут другая ситуация. Я не получаю такого большого удовольствия от побед.

Ты становишься все более известным, и я уже не могу просто пройтись по улице. Сразу подбегают люди, фотографируются, хотят пообщаться. Мне такое не нравится. Устал от подобных вещей. Поэтому я не люблю победы. С ними приходят деньги, внимание, популярность и все такое", — рассказал Нурмагомедов в интервью BTsport.

Свой следующий поединок боец проведет 7 сентября в Абу-Даби против Дастина Порье.

Ранее сообщалось, что президент WBO ничего не слышал о Хабибе Нурмагомедове.