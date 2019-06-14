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Президент WBO ничего не слышал о Хабибе Нурмагомедове 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент WBO Франциско Валькарсел заявил, что ничего не слышал о чемпионе UFC Хабибе Нурмагомедове, передает РИА "Новости".
Он также отметил, что не следит за выступлением бойцов в ММА.
"Бои представителей ММА и бокса? Это всё-таки слишком разные миры. Если бы они бились по правилам ММА, то очевидно, что Макгрегор выбил бы всю дурь из Мейвезера, а на ринге у него шансов не было, хоть боксер из него и неплохой
Посмотрел бы я бой между Мэйвезером и Хабибом? Я знаю Флойда, но о втором парне не слышал", — заявил Валькарсел.
Также президент WBO заявил, что фанатская аудитория у бокса, гораздо больше, чем у ММА.
Ранее чемпион WBC в тяжелом весе вновь раскритиковал Джошуа.
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MMA , Хабиб Нурмагомедов , РИА Новости
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