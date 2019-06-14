Мусорщик из трейлерного парка: с кем подерется Хабиб

7 сентября в Абу-Даби российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет свою вторую защиту пояса против американца Дастина Порье. «Газета.Ru» рассказывает все самое интересное об оппоненте Хабиба, который раньше собирал бутылки из мусорных баков, чтобы прокормить семью, а теперь именует себя Бриллиантом.

Американская мечта

Порье является одним из многочисленных примеров, когда молодые люди идут драться ради выживания. Он родился в маленьком городе Лафейетт (штат Луизиана), где жил в трейлерном парке и не имел возможности зарабатывать приличные деньги, чтобы содержать себя и свою семью. Чаще всего он искал различные малооплачиваемые подработки.

Например, собирал алюминиевые банки и орехи. А в свободное время участвовал в любительских региональных турнирах.

Поняв, что шансов стать профессиональным бойцом дома у него нет, Порье переехал в Южную Флориду. И если изначально он тренировался в зале Gladiators Academy в Луизиане, то в новом городе сразу перешел в именитую команду American Top Team.

«Мой первый поединок прошел в 2007 году. Я был рожден бойцом. Поначалу я присматривался к боксу, пока не узнал, что могу найти тренировки по ММА в своем городе. Однажды я сходил в тот зал, чтобы заценить его, и так я попался на крючок — я попросту влюбился в этот спорт», — говорит Порье.

Больше Дастину не приходилось рыться по мусоркам и сдавать банки. Он получил черный пояс по бразильскому джиу-джитсу и стал принимать участие в более-менее крупных соревнованиях.

Однако его история началась именно с Луизианы и счастливой находки единственного приличного зала, где он и начал путь своего становления. Это не типичный случай того же Деррика Льюиса, который избивал всех со злости после тюрьмы. Порье хотел стать бойцом, а потом уже богачом, что у него и получилось сделать.

Он уже проигрывал Макгрегору

Порье сравнительно молодой боец — ему всего 30 лет, но в его биографии огромное количество ярких эпизодов. Дебютировал американец в UFC в 2011 году, однако выступал он тогда в более тяжелой категории — в полулегком дивизионе. Он шел на серии из трех побед, одолев даже будущего чемпиона Макса Холлоуэйя, а также вышел на поединок претендентов против известного бойца из Кореи Чон Чхан Сона.

Однако в равном бою, который многие издания впоследствии признавали лучшим поединком турнира, Дастин был задушен Корейским зомби.

В 2014-м Порье получил бой с грозным по тем временам Конором Макгрегором. Ирландец финишировал Дастина, который до этого ни разу в жизни не бывал в нокауте, уже на второй минуте боя. Этот поединок тоже был во многом претендентским, как стало известно позднее.

После этого Макгрегор одолел Денниса Зифера и Чеда Мендеса и завоевал временный титул, а позднее победил Жозе Алду и взял пояс в полулегком весе, став двойным чемпионом. Порье же принял окончательное решение перейти в легкий дивизион.

В этой весовой категории дела пошли значительно лучше. Американец одержал четыре победы подряд, включая одну в промежуточном весе. Правда, первый же серьезный соперник — Майкл Джонсон — нокаутировал его, однако Порье практически сразу закрыл это поражение яркой победой над Джином Миллером, после чего ему вновь стали давать сильных оппонентов.

Первым из таких стал экс-чемпион Эдди Альварес. Бой был признан несостоявшимся из-за того, что Альварес нанес Порье несколько запрещенных ударов. А дальше у Дастина дела пошли в гору: после трех побед подряд — над Энтони Петтисом, Джастином Гейджи и Альваресом, — в которых он еще и взял три бонуса, Порье получил право побороться за титул временного чемпиона UFC в легком весе, пока Нурмагомедов отбывал дисквалификацию.

Его соперником стал хозяин полулегкого дивизиона Холлоуэй, которому многие пророчили быструю победу. Однако, будучи более габаритным бойцом, Порье второй раз побил Благословенного (прозвище Холлоуэйя) и стал временным чемпионом.

Почему Бриллиант?

Свое необычное прозвище Порье получил еще в самом начале карьеры. Так получилось, что он дрался с малоизвестными соперниками, но делал это эффектно. На одном из турниров он за два дня победил трех бойцов. Дастин создавал впечатление умного и многообещающего спортсмена, поэтому его одноклубник Тим Крёдер прозвал Порье The Diamond (в переводе — Бриллиант). Подразумевается, что о Порье говорили и думали как об особенном, потому что переносное значение слова diamond — это гений.

Прозвище Порье полностью характеризует его стиль.

Несмотря на базу классического борца, Дастин отличается хорошей ударной техникой, а его бои чаще всего заканчиваются нокаутами или фирменными приемами. За всю карьеру он провел 31 поединок на профессиональном уровне, одержал 25 побед и потерпел пять поражений, а еще один бой был признан несостоявшимся.

Дастин — один из самых миролюбивых бойцов в ростере UFC, где практически каждый попадал в скандальные истории. И во многом поэтому он так долго шел к своему титульному поединку. В этом плане его можно сравнивать с Хабибом, которому приходилось делать больше, чем другим бойцам, чтобы получить шанс на пояс.

Даже дуэль взглядов во время пресс-конференции Нурмагомедова и Порье стала едва ли не самой спокойной в истории. К этому поединку, что не так часто бывает в UFC, исключительно высок спортивный интерес, но не медийный.

«У меня есть вера в себя и немного безумия. Все данные, чтобы стать чемпионом, у меня тоже присутствуют», — заверил Порье перед боем с Нурмагомедовым.