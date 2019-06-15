Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Федор Емельяненко продлил контракт с лигой Bellator 

Вести.Ru + ещё 6 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
Известный российский боец смешанных единоборств, глава Союза ММА России Федор Емельяненко подписал новое соглашение с американской лигой Bellator. Несмотря на поражение в финале Гран-при Лиги от Райана Бэйдера, он решил не завершать карьеру.
При этом новое соглашение 42-летнего экс-чемпиона мира по прозвищу "Последний император" с организацией Bellator подписано на несколько боев, сообщает MMA Junkie. Дата первого выхода в клетку и имя нового соперника для возвращения Емельяненко-старшего не известны, но объявлено, что поединок пройдет до конца 2019 года.
Вести.Ru: последние новости
Нурмагомедов: не люблю победы – они приносят славу, внимание и деньги ММА. Харитонов подерется с Митрионом в конце августа Петр Ян и Тони Фергюсон выиграли свои бои на турнире UFC 238.
MMA , Федор Емельяненко , Райан Бэйдер
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитова записала видеообращение сыну Плющенко
Рибери назвал главную несправедливость в своей карьере
Ягудин рассказал о конфликте на шоу Авербуха
Новый поворот в деле Роналду об изнасиловании8
Грищук завершил шахматный турнир в Норвегии победой1
Видео
02:34
Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере
Бокс
02:04
«Брат сошёл с ума». Страшная трагедия в семье Соколова
Хоккей Статьи
02:42
Сын экс-игрока сборной убил собственную мать
Хоккей
03:30
Мамаев назвал дату своего освобождения
Футбол
00:30
Названо условие допуска легкоатлетов РФ на Олимпиаду
Легкая атлетика
02:49
Кокорин померился сроками с убийцей
Футбол
00:36
Дерзкое ограбление в раздевалке «Химок»: как это было
Баскетбол
05:30
Отменен приговор Кокорину и Мамаеву
Футбол
01:18
Роналду остановил автобус ради больного ребенка
Футбол
00:36
Гимн СССР вновь зазвучал на соревновании
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение