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Тактарова решили вернуть в MMA 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский промоутер Вадим Асланов планирует пригласить бывшего бойца смешанного стиля (MMA) Олега Тактарова принять участие в турнире FCA в Москве. Об этом он рассказал в интервью журналисту Александру Лютикову, опубликованном на YouTube.
Промоутер анонсировал турнир FCA в Москве, который планируется провести осенью 2019-го. По словам Асланова, он уже связался с Тактаровым. «Надеемся, он покажет нам свое мастерство в клетке. Думаем над тем, как вернуть его в октагон», — заявил он.
51-летний Тактаров не выступает по правилам MMA с 2008 года. Боец сосредоточился на работе в кино и периодически проводит мастер-классы по единоборствам для детей и взрослых. Зачастую бывший спортсмен выступает в качестве эксперта по MMA.
Тактаров известен по выступлениям в ранних турнирах Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). На турнире UFC 6 россиянин победил во всех трех поединках и завоевал пояс чемпиона. Наиболее продолжительным поединком россиянина в США стал бой против американца Кена Шемрока. Противостояние продлилось 33 минуты и завершилось вничью.
Всего по правилам MMA Тактаров провел 24 поединка. На его счету 17 побед, пять поражений и две ничьи.
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Комментарии2
MMA , Александр Лютиков , Олег Тактаров
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