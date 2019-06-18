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Сосед Соколовых высказал свою версию случившейся трагедии 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Сосед бывшего хоккеиста сборной России Максима Соколова рассказал свою версию случившегося в доме спортсмена происшествия, передает "СтарХит".
По версии следствия. младший сын Соколова Арсений убил свою мать, а потом нанес несколько ударов ножом своему старшему брату.
"Кто-то сказал, что рядом с домом после убийства видели окровавленного рабочего, не знаю, кто это был. Может, дети непричастны", — предположил сосед Соколовых.
18 июня Арсений Соколов был отпущен из-под стражи.
Ранее подруга погибшей жены экс-хоккеиста Соколова заявила, что дети покрывают отца.
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MMA , Арсений Соколов , Максим Соколов , StarHit
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