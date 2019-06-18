Сосед Соколовых высказал свою версию случившейся трагедии

Сосед бывшего хоккеиста сборной России Максима Соколова рассказал свою версию случившегося в доме спортсмена происшествия, передает "СтарХит".

По версии следствия. младший сын Соколова Арсений убил свою мать, а потом нанес несколько ударов ножом своему старшему брату.

"Кто-то сказал, что рядом с домом после убийства видели окровавленного рабочего, не знаю, кто это был. Может, дети непричастны", — предположил сосед Соколовых.

Ранее подруга погибшей жены экс-хоккеиста Соколова заявила, что дети покрывают отца.