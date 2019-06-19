Почему «Спартак» расторг контракт с Глушаковым

После нескольких месяцев настойчивых слухов московский «Спартак» официально объявил о расторжении контракта с Денисом Глушаковым . Сообщается, что договор был разорван по обоюдному соглашению сторон. До окончания его действия оставался всего год — соглашение было рассчитано до 30 июня 2020-го.

Но, судя по всему, скандальная репутация 32-летнего полузащитника и уже не самая лучшая игра привели к тому, что руководство красно-белых приняло решение досрочно прекратить сотрудничество.

По информации СМИ, за это клубу даже пришлось выплатить Глушакову немалую неустойку — 1,35 млн евро, что в переводе на рубли составляет около 100 млн Внушительная сумма за то, чтобы просто расстаться с игроком.

Из чего же она складывается? Как сообщает «СЭ», зарплата капитана «Спартака» за год без учета бонусов составляла 2,7 млн евро. За досрочное расторжение контракта клуб был вынужден выплатить половину из оставшейся по контракту суммы — 1,35 млн евро.

На официальном сайте красно-белых футболисту уже пожелали удачи и отметили, что он выиграл с командой чемпионат и Олимп — Суперкубок России, «записав на свой счет ряд важнейших голов».

Пресс-служба «Спартака» даже сделала видеоролик о памятных моментах Глушакова в клубе,

в который вошла нарезка его действий в обороне, голов, а также момент представления кубка Российской премьер-лиги на стадионе «Открытие Арена» вместе с тогдашним тренером команды Массимо Каррерой

Сам Глушаков тоже записал трогательное видео на прощание.

«Дорогие болельщики! Пришло время сказать «До свидания». Но моя мечта — вернуться обратно в «Спартак». Я могу прийти как тренер, менеджер или как игрок, не знаю… Фанаты, я вас очень люблю. Я ухожу ради «Спартака». Знаю, что все это не утихнет, если я не покину команду.

Для меня важнее «Спартак», чем все, что может со мной произойти. Я не пропаду, еще буду играть. Не знаю, правда, в каком клубе. Но и для меня, и для команды это — лучшее решение. Мне не стыдно ни за что», — заявил игрок.

Любопытно, что еще четыре дня назад Глушаков вообще не был в курсе о своем будущем в команде.

«Буду я играть в «Спартаке» или нет, а, точнее, дадут ли мне играть в «Спартаке» те, кто против меня за пределами клуба? Этого я не знаю.

Зато знаю, что останусь таким, какой я есть. И самое важное для меня, что пацаны в команде все понимают!» — писал футболист 15 июня в своем инстаграме.

О загадочных и могущественных недоброжелателях Глушаков начал говорить уже давно. Так, в декабре 2018 года в программе «Прямой эфир с Андреем Малаховым » игрок намекнул, что эти внешние силы ведут против него кампанию, создавая негативный образ, и даже якобы повлияли на его скандальное расставание с женой Дарьей, которая начала рассказывать ужасы об их совместной жизни.

«Большой футбол — это большие деньги, ни для кого не секрет. Существует группа людей, обиженных на меня за подписанный контракт со «Спартаком». Они хотели заработать на этом, но у них не вышло.

Я уверен, что они замешаны в том, что происходит с женой и на стадионе (имеется в виду агрессия болельщиков в сторону Глушакова, которые активно требовали его ухода весь сезон. — «Газета.Ru»)», — говорил полузащитник.

Тем временем сами фанаты уверяли, что проблема совсем в другом, — по их мнению, капитан из-за личного негативного отношения выжал из клуба Массимо Карреру, который привел «Спартак» к первому чемпионству за 16 лет. По этой причине большая часть активных болельщиков клуба освистывала игрока и желала его ухода.

Кроме того, в мае в сети появилось аудиосообщение, в котором мужчина с голосом, очень похожим на тембр Глушакова, называл Карреру «никаким тренером».

«Ну что, вчера сыграли в бей-беги, вату покатали. Тренер никакой, похоже, у него ужас какой конфликт с игроками. Зе Луиш не хочет играть, Ханни не хочет играть.

Перед матчем давай целовать меня, обнимать — мой капитан, там чмокать начал меня при всех, все смеются. Ему нет доверия, уважения за то, что он такой лжец»,

После этого болельщики еще больше убедились в якобы плохом отношении Глушакова к Каррере и в том, что он сыграл основную роль в увольнении тренера из клуба.

Объединение фанатов красно-белых «Фратрия» уже опубликовало на своем сайте заявление, в котором открыто выразило удовлетворение от расторжения контракта с Глушаковым.

«Фратрия» приветствует это верное, хоть и очень запоздалое решение руководства клуба. Отдельно мы хотим поблагодарить всех болельщиков «Спартака», кто поддерживал нас в нашей борьбе за #СпартакБезГлушакова и всяческими способами выражал свое отношение на трибуне!

Голос каждого из вас был важным, и каждый из вас причастен к появлению сегодняшней приятной новости!» — говорится в сообщении.

Дров в огонь добавляли и не утихающие разборки футболиста с женой по поводу алиментов, размер которых он пытается уменьшить. На фоне всех этих «отягчающих обстоятельств» уход Глушакова, который еще и перестал попадать в основной состав, вряд ли является откровением. В прошлом сезоне хавбек сыграл лишь в 18-ти матчах РПЛ, в которых отличился тремя голами.

По информации СМИ, самым вероятным вариантом продолжения карьеры для игрока является клуб «Сочи», который в следующем сезоне будет выступать в высшем дивизионе страны.

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов болезненно воспринял новость об уходе Глушакова.

«Вы посмотрите на его статистику выступлений, посмотрите, сколько он лет играл в команде, и был капитаном. Денис очень много раз выручал клуб, он истинный спартаковец.

%Он мог еще помогать команде. С игровой точки зрения — это потеря для «Спартака»,

А вот известный актер Михаил Ефремов , болеющий за «Спартак», заявил, что в последнее время полузащитник слабо проявлял себя на поле.

«Удачи, спасибо за чемпионский сезон. Денис два года играл хреново. Руководство «Спартака», как обычно, пошло на поводу у болельщиков. Это неправильно?

Ситуация всем понятна, зачем ее доводить до абсурда», — приводит слова Ефремова Sport24.

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