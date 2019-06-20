Глава UFC обрушился с критикой на современный бокс 

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт остро прокомментировал нынешнюю ситуацию в профессиональном боксе, передает "Советский спорт".
На ютуб-канале MMA Fighting функционер заявил, что сам вид спорта может быть представлен куда более широко.
На взгляд Уайта, многие достойные боксеры не дожидаются больших боев.
"В этом году у нас будет рекорд по проданным билетам и для этого нам не нужно организовывать супербоев с участием того же Флойда Мейвезера", — заявил Уайт.
А также он отметил, что и в боксе можно развиваться точно также, но при нынешней системе это будет невозможно.
Американец публично заявлял, что планирует проведение боксерских поединков под эгидой UFC. Сам функционер является фанатом этого вида спорта и занимался им в юности.
Уайт участвовал в организации поединка по правилам бокса между представителем смешанного стиля (MMA) ирландцем Конором Макгрегором и Мейвезером в августе 2017-го. Бой закончился поражением ирландского бойца.
Ранее стали известны возможные даты реванша британца Энтони Джошуа и мексиканца Энди Руиса.