На взвешивании перед поединком по кулачным боям между бывшим чемпионом мира по боксу Полом Малиньяджи и бойцом смешанных единоборств Артёмом Лобовым произошла потасовка.
Things got heated at the #BKFC6 weigh-ins between Artem Lobov and Paulie Malignaggi's team 😮😮😮
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На церемонии взвешивания перед турниром по кулачным боям Bare Knuckle FC 6 между командами Пола Малиньяджи и Артёма Лобова произошла потасовка. После окончания процедуры американец покинул сцену, а его соперник принялся разворачивать флаги России и Ирландии. Это не понравилось команде Малиньяджи, представители которой попытались отнять их у Лобова. Охране удалось растащить стороны и предотвратить конфликт.
По итогам церемонии взвешивания Пол Малиньяджи оказался немного тяжелее Артёма Лобова. Американец показал на весах 70,2 кг, а его соперник — 70,1. Поединок состоится в ночь на 23 июня в Тампе, США.
Ранее Малиньяджи назвал условие для примирения с Лобовым.