Команда Малиньяджи на взвешивании попыталась вырвать у Лобова флаги России и Ирландии

На церемонии взвешивания перед турниром по кулачным боям Bare Knuckle FC 6 между командами Пола Малиньяджи и Артёма Лобова произошла потасовка. После окончания процедуры американец покинул сцену, а его соперник принялся разворачивать флаги России и Ирландии. Это не понравилось команде Малиньяджи, представители которой попытались отнять их у Лобова. Охране удалось растащить стороны и предотвратить конфликт.

По итогам церемонии взвешивания Пол Малиньяджи оказался немного тяжелее Артёма Лобова. Американец показал на весах 70,2 кг, а его соперник — 70,1. Поединок состоится в ночь на 23 июня в Тампе, США.

Ранее Малиньяджи назвал условие для примирения с Лобовым.