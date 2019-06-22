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Команда Малиньяджи на взвешивании попыталась вырвать у Лобова флаги России и Ирландии 

RT на русском + ещё 11 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
На взвешивании перед поединком по кулачным боям между бывшим чемпионом мира по боксу Полом Малиньяджи и бойцом смешанных единоборств Артёмом Лобовым произошла потасовка.
На церемонии взвешивания перед турниром по кулачным боям Bare Knuckle FC 6 между командами Пола Малиньяджи и Артёма Лобова произошла потасовка. После окончания процедуры американец покинул сцену, а его соперник принялся разворачивать флаги России и Ирландии. Это не понравилось команде Малиньяджи, представители которой попытались отнять их у Лобова. Охране удалось растащить стороны и предотвратить конфликт.
По итогам церемонии взвешивания Пол Малиньяджи оказался немного тяжелее Артёма Лобова. Американец показал на весах 70,2 кг, а его соперник — 70,1. Поединок состоится в ночь на 23 июня в Тампе, США.
Ранее Малиньяджи назвал условие для примирения с Лобовым.
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Комментарии4
MMA , Артем Лобов , Пол Малиньяджи
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