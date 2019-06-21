Хабиб: «Хотел вырвать сердце Магрегору» 

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос об эмоциях которые испытал во время проведения удушающего приема в бою с ирландцем Конором Макгрегором.
Нурмагомедов отреагировал на пост в инстаграме UFC Russia, где под фотографией болевого приема был задан вопрос: «Опишите свои эмоции в этот момент».
«Вырвать сердце», — написал Нурмагомедов.
6 октября Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор встретились в поединке за титул чемпиона UFC, победу одержал россиянин. Он провёл удушающий приём в четвёртом раунде и вынудил соперника сдаться.