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Хабиб: «Хотел вырвать сердце Магрегору» 

Рамблер + ещё 4 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос об эмоциях которые испытал во время проведения удушающего приема в бою с ирландцем Конором Макгрегором.
Нурмагомедов отреагировал на пост в инстаграме UFC Russia, где под фотографией болевого приема был задан вопрос: «Опишите свои эмоции в этот момент».
«Вырвать сердце», — написал Нурмагомедов.
6 октября Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор встретились в поединке за титул чемпиона UFC, победу одержал россиянин. Он провёл удушающий приём в четвёртом раунде и вынудил соперника сдаться.
MMA , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов
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