Дацик призвал к ответу Орловского за оскорбление

Российский скандальный боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик ответил на слова белоруса Андрея Орловского , который назвал Дацика "толстой тушей, ходящей по рингу", передает "Советский спорт".

Дацик выразил готовность провести с ним подраться.

"Видать, тоже решил пропиариться в интернете. За "тушу" ему придется ответить… Орловский хороший боец, чемпион мира по самбо. Но в бою с Александром Емельяненко он допустил ошибку: полгода потренировался, приехал на турнир и возомнил, что он боксер", — сказал Дацик YouTube-каналу True Gym.

В 1999 году Дацик победил белоруса нокаутом. Тогда оба бойца вышли в октагон впервые в своей карьере.

Ранее Дацик отказался от боя с Новоселовым.