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Дацик призвал к ответу Орловского за оскорбление 

Газета.Ru + ещё 2 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Российский скандальный боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик ответил на слова белоруса Андрея Орловского, который назвал Дацика "толстой тушей, ходящей по рингу", передает "Советский спорт".
Дацик выразил готовность провести с ним подраться.
"Видать, тоже решил пропиариться в интернете. За "тушу" ему придется ответить… Орловский хороший боец, чемпион мира по самбо. Но в бою с Александром Емельяненко он допустил ошибку: полгода потренировался, приехал на турнир и возомнил, что он боксер", — сказал Дацик YouTube-каналу True Gym.
В 1999 году Дацик победил белоруса нокаутом. Тогда оба бойца вышли в октагон впервые в своей карьере.
Ранее Дацик отказался от боя с Новоселовым.
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MMA , Александр Емельяненко , Вячеслав Дацик , Андрей Орловский , Советский спорт
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