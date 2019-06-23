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Друг Макгрегора победил на Bare Knuckle FC 6 

Газета.Ru + ещё 24 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Артем Лобов победил Пола Малиньяджи в главном бою турнира Bare Knuckle FC 6, сообщает "Советский спорт".
Поединок длился все пять раундов. Единогласным решением судьи отдали победу Лобову (48:47, 48:47, 48:47). "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию боя.
Для Лобова, который является другом ирландского бойца Конора Макгрегора, эта победа в рамках Bare Knuckle стала второй. В первом бою он одолел Джейсона Найта.
В соглавном бою Дакота Кокран проиграл Крису Лебену.
Ранее "Корейский Зомби" победил в главном бою турнира UFC Fight Night 154.
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MMA , Бокс , Артем Лобов , Конор Макгрегор , Пол Малиньяджи , Газета.Ru , Советский спорт
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