Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российские бойцы MMA оказались лучшими в Европе 

Lenta.ru + ещё 12 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Сборная России заняла первое общекомандное место на чемпионате Европы по смешанным единоборствам (ММА) в Риме. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
В общей сложности российские бойцы завоевали пять золотых, три серебряные и одну бронзовую медаль. Чемпионами Европы стали Виктория Дудакова, Магомед Алиев, Саламат Исбулаев, Магомедхабиб Умаров и Игорь Глазков. Серебряные медали завоевали Сулейман Бершигадов, Евгений Морозов и Гаджимурад Багаудинов. Бронзовым призером стал Магомедрасул Гусенгаджиев.
Второе место в общекомандном зачете заняла сборная Бахрейна (пять золотых и бронзовая медали), на третьем месте расположилась национальная команда Украины (2-2-3).
Чемпионат Европы проходил с 18 по 23 июня. В турнире принимали участие 314 бойцов из 36 стран в 16 весовых категориях. Соревнования были организованы двумя организациями — Международной федерацией смешанных боевых искусств (IMMAF) и Международной ассоциацией ММА (WMMAA).
Последние новости
Грузию попросили не впутывать Абхазию в свои проблемы Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров объявил об отставке Путин продлил контрсанкции
Комментарии
MMA , Магомед Алиев , Евгений Морозов , Игорь Глазков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обиженные Россией: украинцы поддержали акцию Грузии1
Сборная РФ завоевала 48 медалей в Минске
Жена Аршавина попросила проверить доходы мужа
Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Италии
Экс-жена Аршавина рассказала, как переживает развод
Видео
00:23
Позор Тутберидзе: номер Загитовой украли у американки
Фигурное катание Статьи
00:11
Футболист сломал ногу после подката соперника
Футбол
00:18
Смолов окончил аспирантуру
Футбол
02:13
Обидно: почему Дзюба ругался на прямой линии с Путиным
Футбол
03:30
Решена судьба Кокорина и Мамаева
Футбол
03:23
Медведева представила новый показательный номер
Фигурное катание
04:00
Трагедия Соколова: возможный убийца освобожден
Хоккей
00:48
Загитову обвинили в «воровстве» у Медведевой
Фигурное катание
03:27
Видаль может покинуть «Барселону»
Футбол
02:34
Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение