«Чёрный тигр» Расул Мирзаев возвращается в «клетку»

Известный боец российской организации ACA Расул Мирзаев возвращается в «клетку» на турнире ACA 99 27 сентября в Москве. В апреле спортсмен должен был провести бой против бразильца Филипе Фроеса на ACA 95, но был вынужден сняться из-за травмы пальцев руки.

Новым соперником Мирзаева станет соотечественник Шамиль Шахбулатов из Грозного, в активе которого 10 побед при двух поражениях. В своем последнем бою Шахбулатов отправил в нокаут бразильца Делено Лопеза, оформив тем самым заявку на «нокаут года».

33-летний чемпион мира по боевому самбо Расул Мирзоев выступает в ММА с 2009 года. В активе спортсмена 18 побед и одно поражение. В декабре 2018 Расул Мирзаев успешно вернулся после вынужденного двухлетнего простоя, нокаутировав на ACB 90 бразильца Глеристоне Сантоса. До этого Расул долгое время не мог принимать участие в боях из-за нападения на него в собственной квартире в Москве в 2016 году.

Напомним, в 2011 году Расул Мирзаев убил московского студента Ивана Агафонова . После перепалки у ночного клуба чемпион нанес Агафонову удар в челюсть, студент упал и ударился головой. Позже выяснилось, что у него случился отек мозга, от которого он вскоре впал в кому и через несколько дней скончался. Суд признал спортсмена виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорил к двум годам ограничения свободы. К моменту вынесения приговора Мирзаев провел в заключении больше года, поэтому был освобожден в зале суда.