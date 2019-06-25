Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт поделился мнением о возможной прибыли поединка между канадским певцом Джастином Бибером и американским киноактером Томом Крузом, передает "Советский спорт".
"Я думаю, что этот поединок принес бы самую большую прибыль в истории. Он был бы самым крупным в Pay-Per-View", — цитирует Уайта TMZ.
В твиттере Бибер вызвал на бой голливудскую звезду, однако вскоре заявил, что это было сделано в шутку. Глава UFC отметил, что готов организовать поединок.
Ранее Круз выразил согласие выйти в октагоне с Бибером.