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Назван соперник Крылова в следующем бою UFC 

Газета.Ru + ещё 10 2 часа назад
Фото: nikitakrylovufc/Instagram
Стало известно, с кем проведет следующий поединок в UFC украинский боец Никита Крылов, сообщает Sport24.
Крылов сразится с бразильцем Гловером Тейшейра. Бой состоится 14 сентября в Ванкувере, Канада, на турнире UFC Fight Night 158.
После возвращения в UFC Крылов провел поединок а турнире UFC 236 в Атланте. Он победил Овинса Сен-Пре. Кроме Абсолютного бойцовского чемпионата Крылов также выступал в M-1 Global, Fight Nights, Oplot Challenge. Украинец завоевывал титул чемпиона Fight Nights в полутяжелом весе.
Его соперник выиграл два последних боя.
Ранее президент UFC Дана Уайт высказался о бое между Джастином Бибером и Томом Крузом.
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