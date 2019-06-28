Стало известно, с кем проведет следующий поединок в UFC украинский боец Никита Крылов, сообщает Sport24.
Крылов сразится с бразильцем Гловером Тейшейра. Бой состоится 14 сентября в Ванкувере, Канада, на турнире UFC Fight Night 158.
После возвращения в UFC Крылов провел поединок а турнире UFC 236 в Атланте. Он победил Овинса Сен-Пре. Кроме Абсолютного бойцовского чемпионата Крылов также выступал в M-1 Global, Fight Nights, Oplot Challenge. Украинец завоевывал титул чемпиона Fight Nights в полутяжелом весе.
Его соперник выиграл два последних боя.
Ранее президент UFC Дана Уайт высказался о бое между Джастином Бибером и Томом Крузом.