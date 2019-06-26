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Экс-чемпион UFC устроил драку в ночном клубе 

Спорт РИА Новости 1 час назад
Бывший чемпион UFC в легком весе американец Би Джей Пенн устроил драку с стриптиз-клубе, сообщает TMZ.
Сообщается, что боец много выпил и вышибалы вывели Пенна из клуба около полуночи. Как только спортсмен вышел за дверь, он начал активно оказывать сопротивление и повалил на землю одного их охранников и принялся избивать.
Известно, что сотрудники полиции приехали клубу в тот момент, когда Пенн уже скрылся. Попытки связаться с легендой ММА пока не привела к успеху.
Би Джей Пенн провел в UFC 32 боя, в которых одержал 16 побед. Боец также становился чемпионом мира по джиу-джитсу.
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