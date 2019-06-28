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Стало известно о будущем Уральского Халка после ухода из UFC 

Lenta.ru + ещё 19 1 час назад
Фото: страница Ивана Штыркова во ВКонтакте
Менеджер Саят Абдрахманов рассказал о будущем российского бойца смешанных единоборств Ивана Штыркова после расторжения контракта с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Его слова приводит ТАСС.
Абдрахманов заявил, что продолжит сотрудничество со Штырковым. Он отметил, что у его подопечного уже наметились варианты продолжения карьеры.
27 июня UFC расторг контракт со Штырковым после положительной допинг-пробы. Сообщалось, что спортсмен, в крови которого были найдены запрещенные вещества, не стал ждать решения дисциплинарной комиссии и попросил освободить его от соглашения.
За свою карьеру Штырков провел 16 поединков, одержал 15 побед, еще один бой завершился вничью. Россиянин получил прозвище Уральский Халк и известен по выступлениям в организации Russian Cagefighting Championship.
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MMA , Иван Штырков , ИТАР-ТАСС
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