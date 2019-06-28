Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко заявил, что в скором времени он может провести дебютный поединок в промоушене кулачных боев Bare Knuckle FC.
"Завтра вечером встречаюсь с менеджером и поделюсь с вами информацией по поводу своих дальнейших выступлений. Организация в США, которая проводит бои без перчаток заинтересована в том, чтобы я у них выступал. Как только будет какая-то информация, я обязательно с вами ею поделюсь", — сказал Емельяненко в видеообращении, опубликованном в инстаграме.
Ранее боец ММА Сергей Харитонов сообщил о начале организации поединка против Емельяненко.