UFC вздрогнул: Нганну растерзал вторую легенду подряд

Фрэнсис Нганну зажег на UFC on ESPN 3, в зрелищном поединке нокаутировав легендарного бразильца Джуниора дос Сантоса. От мощного удара камерунца по прозвищу Хищник упал уже второй экс-чемпион, а три своих последних боя Нганну завершал еще в первом раунде. Теперь он нацелен идти за титулом.

В ночь на 30 июня в американском Миннеаполисе (штат Миннесота) прошел вечер смешанных единоборств UFC on ESPN 3. Главным боем турнира стала встреча камерунского тяжеловеса Фрэнсиса Нганну и бывшего чемпиона промоушена Джуниора дос Сантоса. Как и предполагалось, поединок не продлился дольше одного раунда: на 67-й секунде Хищник (прозвище Нганну — «Газета.Ru») отправил бразильца в тяжелый нокаут, завершив таким образом и без того богатый на яркие финиши вечер.

С большой долей вероятности Нганну станет следующим претендентом на чемпионский пояс в тяжелом дивизионе. До встречи с дос Сантосом мощный камерунец занимал вторую строчку в рейтинге тяжеловесов, уступая лидерство лишь хорвату Стипе Миочичу и Даниэлю Кормье, который находится вне топ-15 по статусу чемпиону. Цыган (прозвище дос Сантоса) располагался на третьем месте. И хотя официально об этом говорить не принято, но именно победитель этого боя, вероятнее всего, выходит на титульник.

Сам Нганну это прекрасно понимает. Он идет на серию из трех побед, при этом двумя последними жертвами Хищника оказались бывшие чемпионы — Кейн Веласкес, которого он эффектно нокаутировал уже на 26-й секунде боя, и, соответственно, дос Сантос. Что до бразильца, то он прервал свою победную серию из трех поединков, хотя и казался фаворитом во встрече с Нганну.

То, что бой дос Сантоса и Нганну не дойдет до решения судей, было понятно еще до начала поединка. Оба бойца — яркие финишеры, а камерунец и вовсе обладает одним из тяжелейших ударов в мире. Из-за того, что он имеет скудное борцовское образование, Нганну никогда не пытается перевести бой на землю, поэтому большинство своих побед одержал как раз за счет нокаутов. При этом львиная доля из них пришлась на первые раунды. А дос Сантос в последний раз побеждал кого-то приемом в далеком 2006 году, хотя и имеет черный пояс по бразильскому джиу-джитсу.

На 67-й секунде Цыган пропустил от Нганну удар, находясь при этом спиной к сопернику. Удар снес дос Сантоса с ног, после чего камерунец накинулся на него и принялся добивать бразильца своими мощными от природы кулаками. После девяти таких залпов рефери остановил поединок, зафиксировав победу Нганну техническим нокаутом.

Цыган, которому стоит поблагодарить судью за то, что тот сохранил ему несколько лет жизни, даже не спорил.

«Сложно его сравнивать с другими. У него огромная мощь. Он попал и все кончилось. Я еще одна его жертва. Жертва этой мощи. Я допустил ту же ошибку, что и в прошлом бою: выбросил оверхенд правой в бою с Дерриком Льюисом, и он попал в ответ. Я не попал, а он попал. И здесь так же», — заявил бразилец.

После поединка Хищник обратился к руководству UFC с требованием дать ему титульный поединок. Таким образом он намекал на то, что закрыл поражения от Стипе Миочича и Деррика Льюиса, которые он потерпел в прошлом году.

«Надеюсь, что руководство UFC сейчас осознает — я заслуживаю титульного поединка. Я поговорил с Даной Уайтом, сказал, что мне нужен титульный бой. Он ответил, что об этом поговорим. Полагаю, что этот ответ означает согласие», — уверен Нганну.

Переживать о поясе Фрэнсису действительно не стоит, потому что других претендентов на него нет, а достойных более него и вовсе не будет в ближайшее время. Другой вопрос, что пока открыт вопрос, с кем именно встретится Нганну в поединке за титул. Свой пояс действующий чемпион Кормье поставит на кон в поединке с Миочичем, который состоится в августе.

Если не произойдет ничего экстраординарного, то именно камерунец в ближайшем будущем встретится с победителем этого боя.

«Если Даниэль победит и завершит карьеру, то дивизион не будет оставаться без чемпиона. В этом случае я буду опережать всех в гонке за титул. Я не беспокоюсь об этом. Кормье — двойной чемпион, мне бы хотелось провести с ним бой. Но и с Миочичем я хочу повторно встретиться. Предпочтений нет», — произнес камерунец на пресс-конференции.

От победы Нганну наверняка задрожал весь тяжелый дивизион. Раньше у Фрэнсиса наблюдались видимые проблемы из-за плохих борьбы и выносливости, а также огромного эго и самомнения. Однако поражения от Миочича и Льюиса, поставившее под сомнение его будущее в UFC, заставили Хищника переосмыслить свое положение. Сейчас он стал, пожалуй, самой грозной силой среди тяжеловесов, а за его соперников просто страшно.