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Стало известно, прописан ли бой в России в контракте Хабиба 

Газета.Ru + ещё 8 8 часов назад
Фото: ТАСС
Ризван Магомедов, менеджер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал условия нового контракта бойца с организацией.
"Обновленные условия? Могу сказать точно, что мы в разы улучшили финансовые условия. Теперь Хабиб — один из самых высокооплачиевымх бойцов в UFC. Касательно остальных пунктов, то бой в России в контракте не прописан. Мы открыты к выступлениям в родной стране и, конечно, только двумя руками "за", если это случится.
Но ультимативно такое условие не обсуждали", — цитирует Магомедова Sport24.
Стоит отметить, что 7 сентября в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов будет защищать пояс чемпиона от американца Дастина Порье.
Ранее Макгрегор вспомнил нападение на автобус Хабиба.
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MMA , Хабиб Нурмагомедов , Ризван Магомедов
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