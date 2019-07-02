Стало известно, прописан ли бой в России в контракте Хабиба

"Обновленные условия? Могу сказать точно, что мы в разы улучшили финансовые условия. Теперь Хабиб — один из самых высокооплачиевымх бойцов в UFC. Касательно остальных пунктов, то бой в России в контракте не прописан. Мы открыты к выступлениям в родной стране и, конечно, только двумя руками "за", если это случится.

Но ультимативно такое условие не обсуждали", — цитирует Магомедова Sport24.

Стоит отметить, что 7 сентября в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов будет защищать пояс чемпиона от американца Дастина Порье.

Ранее Макгрегор вспомнил нападение на автобус Хабиба.