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Менеджер Нурмагомедова высказался о конце карьеры бойца 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Менеджер российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов заявил, что его клиент закончит карьеру, когда захочет. Его слова приводит Sport24.
Магомедов сказал, что Нурмагомедов действительно желает уйти из спорта, одержав 30-ю победу в 30 поединках по правилам ММА. В то же время он признал, что если у спортсмена отпадет желание тренироваться и драться, то он завершит карьеру.
«Тут все зависит от желания Хабиба», — подчеркнул менеджер.
На настоящий момент Нурмагомедов одержал 27 побед в 27 боях по правилам смешанных единоборств. В следующий раз он выйдет в октагон в сентябре, на турнире UFC 242 в Абу-Даби он встретится с американцем Дастином Порье.
Нурмагомедов — обладатель чемпионского пояса UFC в легком весе. Успешную защиту титула он провел в октябре прошлого года, победив ирландца Конора Макгрегора.
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MMA , Конор Макгрегор , Хабиб Нурмагомедов , Ризван Магомедов
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