Менеджер Нурмагомедова высказался о конце карьеры бойца

Магомедов сказал, что Нурмагомедов действительно желает уйти из спорта, одержав 30-ю победу в 30 поединках по правилам ММА. В то же время он признал, что если у спортсмена отпадет желание тренироваться и драться, то он завершит карьеру.

«Тут все зависит от желания Хабиба», — подчеркнул менеджер.

На настоящий момент Нурмагомедов одержал 27 побед в 27 боях по правилам смешанных единоборств. В следующий раз он выйдет в октагон в сентябре, на турнире UFC 242 в Абу-Даби он встретится с американцем Дастином Порье.