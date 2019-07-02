Бой с Макгрегором стал самым главным в карьере для Нурмагомедова

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов назвал бой за звание чемпиона UFC в легком весе против ирландца Конора Макгрегора главным в карьере. Об этом 30-летний спортсмен сказал в эфире телеканала "Россия-24".

Поединок Нурмагомедова и Макгрегора состоялся в ночь на 7 октября в Лас-Вегасе и был главным событием турнира UFC 229, российский боец победил ирландца удушающим приемом в четвертом раунде и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Всего в активе российского спортсмена 27 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах.

"Это [бой с Макгрегором] был самый главный бой в моей карьере и жизни. И не только в моей, это был самый громкий и исторический поединок за всю историю UFC. Все возможные рекорды побили, так что это самый громкий и самый нужный бой в моей карьере", — сказал Нурмагомедов.

"Я согласен с этим [что получилось ярче, чем просто бой]. Получилось то, что получилось, но можно было еще лучше, например, тем ударом, которым я его в нокдаун отправил, можно было бы и вырубить. С другой стороны, если бы бой закончился, люди могли бы говорить, что случайно попал, а то, что я его измотал и в четвертом раунде заставил сдаться, это говорит о многом. Так что, получилось как нельзя хорошо" — добавил он.

Всего в активе российского спортсмена 27 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. Следующий бой Нурмагомедов проведет 7 сентября на турнире UFC в Абу-Даби против американца Дастина Порье.