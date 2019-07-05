Тренер Нурмагомедова: Конору лучше взять побольше охраны в Абу-Даби

Причиной подобного высказывания стал выпад Макгрегора в адрес супруги Нурмагомедова. Ранее ирландец нелицеприятно высказался о жене российского чемпиона, а на пресс-конференции до очного боя неоднократно оскорблял родину и религию Хабиба.

"Ему лучше максимально обеспечить себя защитой, так как многим не понравилось, когда Макгрегор оскорбил страну Нурмагомедова, его страну и отца. Он сделал худшее, из всего что мог — оскорбил супругу", — заявил Мендес.

Свой следующий поединок Нурмагомедов проведет против Дастина Пуарье 7 сентября в Абу-Даби. Этот бой станет для россиянина первым после отбытия девятимесячной дисквалификации, наложенной Атлетической комиссией штата Невада по итогам беспорядков, происшедшие 6 октября 2018 года после победного поединка в США с Макгрегором за чемпионский пояс UFC.

Ранее глава UFC Дэйна Уайт заявил, что Макгрегор может стать одним из гостей боя Нурмагомедов — Пуарье.