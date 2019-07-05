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Тренер Нурмагомедова: Конору лучше взять побольше охраны в Абу-Даби 

Спорт РИА Новости + ещё 22 9 часов назад
Фото: Reuters
Тренер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедов Хавьер Мендес заявил, что ирландскому бойцу Конору Макгрегору понадобится много охраны, если он захочет посетить турнир в Абу-Даби, пишет The Sun.
Причиной подобного высказывания стал выпад Макгрегора в адрес супруги Нурмагомедова. Ранее ирландец нелицеприятно высказался о жене российского чемпиона, а на пресс-конференции до очного боя неоднократно оскорблял родину и религию Хабиба.
"Ему лучше максимально обеспечить себя защитой, так как многим не понравилось, когда Макгрегор оскорбил страну Нурмагомедова, его страну и отца. Он сделал худшее, из всего что мог — оскорбил супругу", — заявил Мендес.
Свой следующий поединок Нурмагомедов проведет против Дастина Пуарье 7 сентября в Абу-Даби. Этот бой станет для россиянина первым после отбытия девятимесячной дисквалификации, наложенной Атлетической комиссией штата Невада по итогам беспорядков, происшедшие 6 октября 2018 года после победного поединка в США с Макгрегором за чемпионский пояс UFC.
Ранее глава UFC Дэйна Уайт заявил, что Макгрегор может стать одним из гостей боя Нурмагомедов — Пуарье.
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MMA , Конор Макгрегор , Хавьер Мендес , Хабиб Нурмагомедов
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