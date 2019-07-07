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Бразильский боец Масвидаль одержал самую быструю победу в UFC 

ТАСС + ещё 49 4 часа назад
Фото: ТАСС
Бразильский боец смешанных единоборств (ММА) Хорхе Масвидаль одержал самую быструю победу в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
В ночь на воскресенье по московскому времени 34-летний Масвидаль нокаутировал 34-летнего американца Бена Аскрена на турнире UFC 239 в Лас-Вегасе за пять секунд.
Предыдущее достижение ровнялось шести секундам и принадлежало американцу Дуану Людвигу, который 16 января 2006 года нокаутировал канадца Джонатана Гуле.
В активе Масвидаля 34 победы и 13 поражений. Аскрен потерпел первое поражение в карьере, на его счету 19 побед в ММА.
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MMA , Хорхе Масвидаль , Бен Аскрен
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