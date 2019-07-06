Порье и Нурмагомедов провели дуэль взглядов 

Американский боец Дастин Порье и российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов сошлись в традиционном поединке взглядов после пресс-конференции в Лас-Вегасе.
Two champs collide in Abu Dhabi at #UFC242! 🏆
🦅 @TeamKhabib 🆚 @DustinPoirier 💎 pic.twitter.com/9JHTh3OXeq— UFC Europe (@UFCEurope) 5 июля 2019 г.
После общения с прессой накануне турнира UFC 242 в Абу-Даби, Дастин Порье и Хабиб Нурмагомедов провели пресс-конференцию в Лас-Вегасе, по окончанию которой спортсмены провели дуэль взглядов. Мероприятие прошло без конфликтов и по окончанию бойцы пожали друг другу руки.
Турнир по смешанным единоборствам UFC 242 состоится 7 сентября в Абу-Даби. В главном поединке вечера встретятся Дастин Порье и Хабиб Нурмагомедов. На кону будет стоять пояс чемпиона в лёгкой весовой категории, принадлежайщий россиянину.