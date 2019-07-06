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Порье и Нурмагомедов провели дуэль взглядов 

RT на русском + ещё 9 8 часов назад
Фото: Instagram / @ufc
Американский боец Дастин Порье и российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов сошлись в традиционном поединке взглядов после пресс-конференции в Лас-Вегасе.
После общения с прессой накануне турнира UFC 242 в Абу-Даби, Дастин Порье и Хабиб Нурмагомедов провели пресс-конференцию в Лас-Вегасе, по окончанию которой спортсмены провели дуэль взглядов. Мероприятие прошло без конфликтов и по окончанию бойцы пожали друг другу руки.
Турнир по смешанным единоборствам UFC 242 состоится 7 сентября в Абу-Даби. В главном поединке вечера встретятся Дастин Порье и Хабиб Нурмагомедов. На кону будет стоять пояс чемпиона в лёгкой весовой категории, принадлежайщий россиянину.
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MMA , Хабиб Нурмагомедов
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