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Установлен новый рекорд самого быстрого нокаута в UFC 

Lenta.ru + ещё 8 3 часа назад
Американский боец смешанных единоборств Хорхе Масвидаль одержал победу нокаутом над соотечественником Беном Аскреном на UFC 239 в Лас-Вегасе. Видео поединка опубликовано в Twitter-аккаунте UFC Español.
Масвидаль победил соперника за пять секунд, нанеся сокрушительный удар коленом в голову. Это самый быстрый нокаут в истории UFC.
Аскрен потерпел первое поражение в карьере при 19 победах.
Ранее автором самого быстрого нокаута в тяжелом весе являлся американец Дон Фрай, победивший Томаса Рамиреса на турнире UFC 8 в 1996 году за восемь секунд.
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MMA , Видео , Хорхе Масвидаль , Бен Аскрен
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