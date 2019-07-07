«Рад, что прикончил его»: UFC устроил самое зверское шоу года

В ночь с 6 на 7 июля UFC с мощным составом выступил в Лас-Вегасе. Лучший боец мира Джон Джонс в самом тяжелом поединке в карьере победил малоизвестного Тиаго Сантоса, а главного болтуна UFC отправили в тяжелый нокаут уже на пятой секунде. Море жестокости, попытка убийства и два чемпионских боя — «Газета.Ru» о том, каким был лучший турнир года.

UFC 239, состоявшийся в ночь на 7 июля в Лас-Вегасе, стал лучшим и, пожалуй, самым успешным турниром главного бойцовского промоушена в этом году. Джон Джонс провел десятую защиту титула в полутяжелом весе, однако бой против бывшего бразильского десантника оказался едва ли не самым конкурентным в его карьере. Аманда Нуньес без проблем победила девушку, которая била даже Ронду Роузи, и уверенно идет к званию величайшего бойца-женщины в истории. А Хорхе Масвидаль жестоко наказал главного борца-болтуна UFC Бена Аскрена , оформив убийственный и самый быстрый нокаут в мире коленом в голову. Сложно представить, что кто-то сможет устроить более сильное зрелище.

Осечка зверя

Первым хедлайнером вечера стал титульный поединок Джона Джонса против бразильца Тиаго Сантоса. Бразилец, до начала карьеры в смешанных единоборствах зарабатывавший на жизнь службой в армии, был одним из наименее интересных соперников Кости (прозвище Джонса — «Газета.Ru») в карьере, но при этом оказался самым конкурентным.

35-летний Сантос до встречи с Джонсом шел на серии из четырех побед подряд, а в своем последнем бою, который вывел его на титульник, победил Яна Блаховича . Для Джонса за полгода с момента возвращения после дисквалификации это была уже третья защита пояса в полутяжелом весе. Его сопернику не давали даже минимальных шансов, но в какой-то момент все пошло не так.

С первого раунда бразилец навязал Джонсу свою борьбу, а чемпион, зная о мощи ударов Сантоса, не подходил к нему на расстояние вытянутой руки. В дебюте встречи бывший десантник, большую часть своих побед одержавший нокаутом, отбил левую ногу Джонсу своими не менее тяжелыми лоу-киками. Однако в одном из таких моментов пострадал сам, вывихнув то ли колено, то ли стопу. Джонс контролировал ситуацию, хорошо оборонялся и не обострял, потихоньку выматывая соперника и работая редкими, но точными ударами.

Бой в итоге дошел до решения судей, и в какой-то момент могло показаться, что судьи отдадут победу бразильцу. Это одновременно шокировало о восхищало — неизвестный парень из трущоб и без раскрученного инстаграма может одолеть величайшего бойца в истории.

Однако раздельным решением судьи все-таки повесили пояс именно на Джонса — он был увереннее и нанес сопернику больше урона. При всем уважении, Джон не выложился и на половину своих возможностей. Не исключено, что причина кроется в травму, потому что клетку Кости покидал почти на руках членов своей команды.

Лучше так, чем если на следующий день вскроется, что в его крови нашли кокаин или еще что запрещенное. А такое с Джонсом уже бывало.

На матч-реванш Сантос рассчитывать точно не сможет, о чем уже заявил президент UFC Дана Уайт . Для него результат поединка очевиден, хотя этот бой наверняка станет для бразильца лучшим моментом в карьере.

«Я вижу очевидным победителем Джонса. Когда я услышал о раздельном решении судей я подумал: «Что за … безумие». Джонс победил. Он сражался со всеми именитыми бойцами дивизиона, всех бил. У него… мы называем это «тяжелой жизнью» вне октагона. Он возвращается и продолжает всех бить», — уверен глава промоушена.

Она круче Ронды Роузи

Еще одним чемпионским боем стала встреча Аманды Нуньес и Холли Холм . Бразильянка владеет поясами двух дивизионов UFC, а сегодня защищала титул в легчайшем весе. Холм же известна тем, что стала первый, кому удалось победить легендарную Ронду Роузи. Впрочем, после этого Нуньес нанесла Ронде второе поражение в карьере, но лучше нее все равно не стала.

У Холм после той самой встречи с Роузи карьера покатилась вниз. Она практически сразу утратила завоеванный пояс и потерпела четыре поражения в пяти поединках.

После такой серии бойцов часто увольняюсь, однако это не про женские дивизионы, численность и конкурентоспособность которых крайне мала.

Холли было достаточно победить австралийку Меган Андерсон, чтобы выйти на Нуньес, до этого завоевавшую второй пояс нокаутом Крис Сайборг. Расклады на победу были примерно такими же, как и в бою Джонс — Сантос, но развязки оказались разными.

Долгая разведка и практически минимальная активность никак не предвещали того, что на последней минуте первого раунда бразильянка зарядится на хай-кик.

Удар получился таким мощным, Холм упала в нокаут и даже попыталась подняться, но Нуньес не растерялась и нанесла еще несколько ударов сопернице до того, как рефери успел остановить встречу. Лучше бы Холли оставалась лежать.

Таким образом Аманда Нуньес впервые защитилась в статусе двойного чемпиона, намекнув после боя президенту UFC Дане Уайту, что рассчитывает на более солидный гонорар и соперников. Что интересно, Нуньес победила Холм именно в том же стиле, каким Холли побила Роузи — удар в голову и добивание.

И если по поводу значимости и серьезности Нуньес еще у кого-то оставались сомнения, то сегодня они были окончательно разбиты: Аманда — лучший боец-женщина мира.

Ей остается два успешных боя, чтобы опередить Роузи по количеству защит. Учитывая уровень соперничества в женской части ростера UFC, проблем с этим у Нуньес не будет.

«Аманде Нуньес пора начинать драться с мужчинами. Она бы устроила погром», — считает боец UFC Макс Гриффин.

Убийца из Майами

Гораздо ярче UFC 239 получился далеко не благодаря чемпионским поединкам Джонса и Нуньес. Их встречи предвещал бой полусредневесов ветерана Хорхе Масвидаля и бывшего многократного чемпиона ONE Championship Бена Аскрена.

Аскрена, выдающегося борца-вольника, подписали в UFC в ранге непобежденного, но до жути раздражающего спортсмена. Еще не поставив подпись под контрактом, он начал бросать вызовы чуть ли не всем топ-бойцам, и его совсем не интересовало, что некоторые из них выступают в дивизионах выше или ниже. Бен на посту главного трепача UFC сменил Колби Ковингтона , а в соперники в итоге получил Робби Лоулера. В их поединке Аскрен уже на первых минутах был в шаге от того, чтобы улететь в нокаут, но со судейским скандалом одержал победу удушающим.

Неприязнь к Аскрену, учитывая его нелепые кудрявые волосы и женственные бока, только возрастала.

Следующим испытанием Бена стал уже Масвидаль — настоящий старожил UFC, выступающий в лиге еще с 2013 года. За это время Хорхе ни разу не дошел до титульного поединка, проигрывая многим и часто. Но об ударной мощи американца кубинского происхождения знали все. На этом попался Даррен Тилл , которого Хорхе отправил в нокаут, претендующий на финиш года.

С Аскреном они устроили жесточайшую зарубу вне клетки, опуская оскорбления в адрес друг друга и едва не подравшись во время стердаунов. Ожидалось, что в октагоне это скажется, но случившееся себе представить вряд ли кто-то мог. С командой о старте поединка Масвидаль сделал то, что пытался показать в бою с Тиллом — летающее колено.

Аскрен, вероятнее всего, попытался тут же прыгнуть в ноги, учитывая борцовскую базу, но получил коленом по голове и безжизненно упав на настил. Даже с самых дальних рядов T-Mobile арены было видно, что Аскрен в тот момент спал, но Масвидаль тут же подбежал к сопернику и нанес ему еще три удара с широчайшим размахом рук по лицу, наверняка лишив Бена еще нескольких годов жизни.

В себя прийти Аскрен окончательно так и не смог. Он не помнил, что с ним произошло, а после боя был госпитализирован в больницу. Реакция Исраэля Адесаньи наглядно показывает, каким страшным был этот удар:

Ненависть в этом бою так заполнила Масвидаля, что не перестал издеваться над соперником он уже после глухого нокаута — Хорхе изображал труп, пока Аскрен, действительно на него похожий, находился где-то в другом мире.

До поединка, кстати, Хорхе в интервью обещал, что нокаутирует Аскрена еще в первом раунде — не обманул.

«Я хотел бить его 14 минут и 30 секунд. Вышло чуть по-другому, но это неважно. Я не хочу ничего говорить про Бена, так что не надо спрашивать про него. Мама мне говорила, что если тебе нечего сказать хорошего, то лучше промолчи, так что пропустим эти вопросы. Я просто хотел показать ему, что иногда бывают последствия.

Есть жесткие ублюдки, которых лучше не злить. Если бы он не нес всякую дичь, я бы вырубил его не так быстро. Я рад, что прикончил этого парня», — сказал Масвидаль на пресс-конференции.

«Поймите, у меня нет с ним конфликта. Если бы был конфликт, то я бы стоял у его дома и ждал, когда он выйдет. А этот случай просто неприязнь к коллеге по работе. Вы сейчас мне обзавидуетесь. Моя работа — бить в лицо коллег», — пошутил он.

Этот нокаут стал самым быстрым в истории UFC — пятая секунда. Если бы не злопамятность Масвидаля, то бой закончился бы уже на второй или третье, но он предпочел добить Аскрена.

В реальной жизни это квалифицировалось бы как покушение на убийство, но в MMA такое не работает.

«Что ж, это отстой», — написал Бен в своем твиттере после боя.

Однако особенно переживать за Аскрена не стоит, о чем уже сообщил Дана Уайт.

«Все медицинские тесты показали, что у него нет серьезных повреждений. Он в порядке, ну, конечно он не в порядке. Но вы понимаете, о чем я говорю. Он более-менее в норме», — рассказал президент промоушена.