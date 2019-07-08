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Отец Хабиба прокомментировал стычку его сына с Нейтом Диасом 

Спорт РИА Новости + ещё 9 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, опубликовал видео стычки своего сына с американцем Нейтом Диасом в зрительном зале во время турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе.
Турнир UFC 239 прошел в Лас-Вегасе в субботу. Конфликт между бойцами начался после того, как Диас поднялся со своего места и подошел к сектору, где сидел Нурмагомедов и его команда.
"Этот парень хочет без очереди получить, чего заслуживает. Сколько мы просили его и (Энтони) Петиса на бой, было очень тяжело договориться с ними, но UFC может дать такую возможность этому парню", — написал он на своей странице в Instagram.
Нурмагомедов является действующим чемпионом UFC в легком весе. Диас не участвовал в боях с 2016 года и должен вернуться на ринг в августе в бою против Энтони Петтиса.
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MMA , Энтони Петтис , Абдулманап Нурмагомедов , Хабиб Нурмагомедов , Диас Нейт
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