Отец Хабиба прокомментировал стычку его сына с Нейтом Диасом

Турнир UFC 239 прошел в Лас-Вегасе в субботу. Конфликт между бойцами начался после того, как Диас поднялся со своего места и подошел к сектору, где сидел Нурмагомедов и его команда.

"Этот парень хочет без очереди получить, чего заслуживает. Сколько мы просили его и (Энтони) Петиса на бой, было очень тяжело договориться с ними, но UFC может дать такую возможность этому парню", — написал он на своей странице в Instagram.

Нурмагомедов является действующим чемпионом UFC в легком весе. Диас не участвовал в боях с 2016 года и должен вернуться на ринг в августе в бою против Энтони Петтиса.