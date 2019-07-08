«Он просто безжалостен!» Главные триумфы в карьере Хабиба

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов готовится к очередной защите титула. В сентябре Орел разделит восьмиугольник с владеющим временным поясом американцем Дастином Порье. За два месяца до суперпоединка «Газета.Ru» составила рейтинг лучших противостояний с участием непобежденного россиянина.

5. 17 апреля 2016 года. UFC on Fox 19. Даррелл Хорчер

После блестящей победы над экс-чемпионом Рафаэлем дос Аньосом тяжелые травмы вывели перспективного россиянина из строя аж на два года.

Возвращение в октагон планировалось на UFC on Fox 19 — в соперниках у Хабиба должен был быть также стремительно набирающий ход Тони Фергюсон . Однако проблемы со здоровьем Эль-Кукуя разлучили ныне лучших легковесов промоушена, и на замену американцу в срочном порядке вышел дебютант организации Даррелл Хорчер.

Нурмагомедов после долгого простоя вышел в клетку максимально заряженным на победу: с первых секунд россиянин начал доминировать и в излюбленной жесткой манере превращать лицо американца в кровавое месиво. Хватило Хорчера на два раунда: успешное добивание оппонента в позиции сверху не оставило рефери ничего другого, как досрочно остановить неравный поединок.

«Не сказать, что Хабиб так уж физически силен. Я сражался с людьми и посильнее… Но он просто безжалостен со своим самбо! Как только мы оказались в партере, я не мог двигаться. Я защитился от его первого прохода, но он не останавливается. Он будет просто следовать за вами, где бы вы ни оказались, и уронит вас.

Конечно, я тренировался с полутяжами и тяжами, и это то же самое, что и бороться с Хабибом, когда он сверху. Его ноги, как будто из бетона. Его давление вытягивает все силы из вас. Даже, если вы в форме, это просто изматывает вас, а я не был в форме», — позже отдал должное победителю представитель США.

4. 31 декабря 2017 года. UFC 219. Эдсон Барбоза

И вновь возвращение после почти полуторагодичного отсутствия. На сей раз напротив Хабиба в восьмиугольнике был соперник куда сильнее, нежели Даррелл.

Бразилец Эдсон Барбоза — топовый ударник, ставший известный широкой публике благодаря своим могучим нокаутом с использования ног и коленей. Но в канун Нового года на UFC 219 в Лас-Вегасе Хабиб Нурмагомедов не оставил и шанса казавшемуся на бумаге грозному противнику. После трех непрекращающихся раундов, переводов на канвас и избиений представитель Бразилии выглядел так, будто он попал под самосвал.

«Он затянул меня в свой мир, и все 15 минут я провел там. Такого напора я от него не ожидал. Во всех предыдущих боях он постоянно отступал, прежде чем провести тейкдаун. К этому я был готов: думал, что он будет делать все как обычно, избегать битвы в стойке. И для меня стало большим сюрпризом, что он сразу понесся вперед с ударами», — сетовал проигравший единогласным решением судей Эдсон.

Хабиб, в свою очередь, продолжал свой стремительный путь на вершину.

3. 13 ноября 2016 года. UFC 205. Майкл Джонсон

Тот вечер был поистине знаменателен как для карьеры Нурмагомедова, так и для истории ММА.

На блистательном вечере боев UFC 205 в Нью-Йорке как раз и зародилась вражда между Хабибом и Конором Макгрегором , ставшего благодаря победе над Эдди Альваресом первым чемпионом UFC в двух весовых категориях.

Орел же из-за избытка звездных противостояний выступал в предварительном карде. Что ничуть не помешало стать ему второй по значимости фигурой турнира. Сначала Орел буквально перемолол в октагоне Майкла Джонсон (к слову, перед тем боем нокаутировавшего будущего соперника Хабиба Порье), завершив начатое безупречным болевым приемом «кимура» в третьем раунде. Параллельно общаясь с президентом промоушена Даной Уайтом во время поединка, уже после оглашения победителя россиянин пообщался с комментатором Джо Роганом, выдав один из самых знаменательных монологов в истории организации.

«Хочу оставаться скромным, но я должен сказать, какая сильная пиар-машина у UFC. Это не болтовня! Ирландцев всего 6 миллионов, а россиян 150. Я хочу драться с вашим цыпленком, потому что прямо сейчас это противостояние №1 во всем легком весе!» — кричал освистывающей его публике легендарной арены «Мэдисон Сквер Гарден» Хабиб.

2. 8 апреля 2018 года. UFC 223. Эл Яквинта

Один из самых ожидаемых боев 2018 года должен был пройти 8 апреля в Нью-Йорке. Конор Макгрегор, продолжая наслаждаться десятками миллионов от боя с Флойдом Мейвезером, сложил чемпионские полномочия, и вакантный пояс стоял на кону поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном за титул чемпиона UFC в легкой весовой категории.

Но проклятие продолжало преследовать желанную фанатами битву: Эль-Кукуй споткнулся о провод на телеэфире и травмировал колено. Разделить с Орлом восьмиугольник сразу же вызвался чемпион полулегкого дивизиона Макс Холлоуэй . Однако и он не сумел пройти дистанцию до субботнего вечера: из-за опасений врачей за его здоровье на фоне резкой сгонки веса гаваец был вынужден отказаться от претензий на «престол».

Но пропадать чемпионскому бою было никак нельзя — спасение нашли в середняке рейтинга легковесов Эле Яквинте, подрабатывающего вне тренировок риелтором.

Но, несмотря на столь интересную характеристику атлета, Яростный Эл смог стать серьезной оппозицией для Орла — много ли соперников Хабиба продержались с ним все пять раундов?

На этом лимит подвигов американца в тот вечер исчерпался — российский боец победил единогласным решением судей и стал первым отечественным чемпионом организации в XXI веке.

А вот что предваряло этот поединок, мы опишем уже в параграфе с первым местом рейтинга.

1. 7 октября 2018 года. UFC 229. Конор Макгрегор

Безусловно, главный бой и величайшая победа Хабиба в карьере.

Начавшаяся разгораться на UFC 205 искра конфликта между Нурмагомедовым и Макгрегором вспыхнула ярким пламенем перед турниром UFC 233 во все том же Нью-Йорке. Причиной раздора стали слова спарринг-партнера Макгрегора Артем Лобов

«Хабиб снимался уже шесть раз, у него там чуть-чуть что-то заболело, в заднице или где-то еще. Так кто здесь у нас «цыпленок»? Кто боится, кто ссыкун? Сниматься он будет каждый раз. Что тут еще говорить?» — жестко прошелся по Орлу Лобов.

Однако вскоре Артем столкнулся с Хабибом и его командой вживую. Со стороны Нурмагомедова в ход пошли слова «больше не говорить подобного» и подзатыльник. Но Конор не был бы Конором, если бы стерпел такое: Печально известный вылетел в Нью-Йорк вместе с десятками товарищей и устроил атаку на автобус, в котором на одно из предтурнирных мероприятий ехал Хабиб и его менеджер.

В стекло машины полетел железный стул, травмировавший бойцов Майка Кьезу и Рэя Борга , которым так же, как и Орлу, предстояло выступить на UFC 223.

Дальше были разборки, арест, залог… И долгожданный анонс поединка двух искренне ненавидящих друг друга бойцов.

Что было дальше, вы и сами прекрасно помните: грязный трешток ирландца, доминирующая победа Хабиба над Конором болевым приемом в четвертом раунде. И громкая потасовка за пределами и в октагоне арены Лас-Вегаса с последовавшими за ней дисквалификациями Нурмагомедова и членов его команды.

Впереди у Хабиба новый вызов, ждать которого осталось совсем чуть-чуть. Бой Нурмагомедов — Порье возглавит турнир UFC 242, который пройдет 7 сентября в Абу-Даби.