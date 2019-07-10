Новый допинг: россиянина наказали после ухода из UFC

Российский боец Иван Штырков дисквалифицирован на два года за употребление допинга. Он должен был стать одним из хедлайнеров второго турнира UFC в России, однако за день до боя отказался драться, сославшись на проблемы со здоровьем. Позднее стало известно, что истинная причина его отстранения была именно в допинге. Расторжение контракта с UFC и бан не ставят крест на карьере Уральского Халка — скоро он начнет выступать в лучшем промоушене Японии.

Американское антидопинговое агентство (USADA) дисквалифицировало российского бойца смешанного стиля (MMA) Ивана Штыркова на два года за употребление запрещенных веществ.

Как сообщается в отчете USADA, в одном из анализов россиянина были обнаружены следы анаболического стероида болденона, служащего для более эффективного набора мышечной массы, укрепления связок и суставов.

Этот препарат не может попасть в организм случайно, поскольку вводится путем инъекций.

Известно, что следы допинга у Штыркова были обнаружены перед его дебютным поединком в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Контракт на четыре боя с самым большим MMA-промоушеном мира Уральский Халк (прозвище Штыркова — «Газета.Ru») подписал в марте этого года, а уже в апреле должен был встретиться с полутяжеловесом Дэвином Кларком на мероприятии UFC в Санкт-Петербурге, однако за день до боя он был снят с турнира.

Тогда Штырков сослался на проблемы со здоровьем, но вскоре стало известно, что истинной причиной его отстранения был допинг. Как позднее признавался Штырков, в его организме представители USADA обнаружили неопознанное вещество, через три месяца вскрыли пробу «B», где, по словам бойца, нашли «мизерные доли болденона».

Он уверяет, что применял вещество исключительно в восстановительных целях.

«Да, раз оно было у меня в крови, значит, я его употреблял. Но это было сделано до подписания контракта с UFC и вообще до каких-либо боев. Я иногда рассказывал о своей травме колена. Во времена той травмы врачи посоветовали мне нарастить мышечную массу, закрепить коленный сустав. Для этого все и было сделано», — признавался Штырков в интервью Sports.ru.

Выяснилось, что болденон россиянину вводили за десять месяцев до подписания контракта с UFC. Однако, согласно правилам USADA, организм бойца должен быть чист от запрещенных веществ на протяжении года перед дебютом в UFC. Известны случаи, когда некоторые препараты в организме спортсмена задерживаются на более долгий срок, чем прогнозируется, но это не про Штыркова.

Когда история с допингом окончательно подтвердилась, стало понятно, что непобежденному Уральскому Халку не избежать дисквалификации. Представители бойца предполагали, что расторжения контракта с UFC можно будет избежать, поскольку срок бана, по их мнению, должен был составить не более полугода.

Тогда же менеджера Штыркова Саята Абдрахманова уведомили о более серьезном наказании — два года дисквалификации.

После этого Штырков, так и не дебютировавший в UFC, принял решение расторгнуть контракт с организацией. Сторонам удалось достичь взаимного согласия, а россиянина практически сразу подписали в другой известный промоушен — японский RIZIN. Контракт рассчитан на четыре боя с возможностью выступления в других лигах. Поскольку дисциплинарное наказание распространяется только на зону ответственности USADA, Штырков сможет беспрепятственно выступать вне американских организаций.

«Контракт с RIZIN — это новая история в моей карьере. Я благодарен за возможность вернуться в игру», — сказал Штырков в интервью пресс-службы клуба «Архангел Михаил».

Дебют 30-летнего Штыркова в RIZIN состоится 28 июля. Там он будет выступать, как и планировал в UFC, в полутяжелой весовой категории, а главной целью станет завоевание пояса. Первым его соперником станет боец из Южной Кореи Хун Ким. Менеджер россиянина Дэниэл Рубенштейн заявил о готовности своего клиента к дополнительным манипуляциям из-за допингового скандала.

«Иван рад возможности выступать в RIZIN и понимает, что он будет подвергаться допинг-тестам. Он планирует соблюдать правила и с нетерпением ждет бой в Токио в июле», — приводит слова Рубенштейна ТАСС.