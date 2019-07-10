На тренера Конора Макгрегора напали в ночном клубе Нью‐Йорка

Американский боец смешанного стиля (MMA), тренер ирландского спортсмена Конора Макгрегора Диллон Дэнис подрался в нью-йоркском баре. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Изданию стало известно, что на Дэниса напали в ночном клубе Нью-Йорка. Неизвестный подошел к нему у барной стойки и ударил бойца.

Видео инцидента было опубликовано на YouTube канале MMA FOCUS. На кадрах видно, что нападавший своим ударом свалил Дэниса на пол. После этого соперники вышли на улицу вместе с охраной, там и завершилась драка.

Одной из самых известных драк с участием Диллона Дэвиса стал конфликт после боя его подопечного Конора Макгрегора с Хабибом Нурмагомедовым на турнире UFC 229. Инцидент произошел в октябре 2018 года.

Российский боец превзошел ирландца на октагоне, и Дэвис позволил себе оскорбительные выкрики в адрес Нурмагомедова. В результате боец набросился на тренера Макгрегора, завязалась массовая драка между командами. Дэвис получил дисквалификацию на семь месяцев.

Диллон Дэнис также известен по своим выступлениям в грепплинге. В ММА он провел два боя и из обоих вышел победителем.