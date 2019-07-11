Чемпион UFC захотел драться с чемпионками UFC

Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Генри Сехудо заявил, что готов провести поединок против чемпионок UFC Аманды Нунес и Валентины Шевченко . Слова спортсмена приводятся на YouTube-канале TMZ Sports.

Сехудо, который держит пояса в легчайшем и наилегчайшем весе, рассказал, что хотел бы завоевать и третий чемпионский титул. Для этого он даже готов встретиться с Нунес (чемпионка в полулегком и легчайшем весе) и Шевченко (чемпионка в легчайшей и наилегчайшей категориях).

«Я пленных не беру. Я просто охочусь за золотом», — заявил Сехудо.

Американец завоевал второй пояс 8 июня. В титульном поединке в легчайшем дивизионе он победил Марлона Мораеса, нокаутировав его в третьем раунде. Сехудо стал четвертым бойцом в истории UFC, ставший чемпионом в двух весах.

Сехудо провел 17 боев по правилам MMA. В его активе 15 побед, также он дважды проиграл. До перехода в MMA Сехудо сделал себе имя в вольной борьбе. Американец стал олимпийским чемпионом в 2008 году.