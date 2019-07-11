Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чемпион UFC захотел драться с чемпионками UFC 

Lenta.ru + ещё 5 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Генри Сехудо заявил, что готов провести поединок против чемпионок UFC Аманды Нунес и Валентины Шевченко. Слова спортсмена приводятся на YouTube-канале TMZ Sports.
Сехудо, который держит пояса в легчайшем и наилегчайшем весе, рассказал, что хотел бы завоевать и третий чемпионский титул. Для этого он даже готов встретиться с Нунес (чемпионка в полулегком и легчайшем весе) и Шевченко (чемпионка в легчайшей и наилегчайшей категориях).
«Я пленных не беру. Я просто охочусь за золотом», — заявил Сехудо.
Американец завоевал второй пояс 8 июня. В титульном поединке в легчайшем дивизионе он победил Марлона Мораеса, нокаутировав его в третьем раунде. Сехудо стал четвертым бойцом в истории UFC, ставший чемпионом в двух весах.
Сехудо провел 17 боев по правилам MMA. В его активе 15 побед, также он дважды проиграл. До перехода в MMA Сехудо сделал себе имя в вольной борьбе. Американец стал олимпийским чемпионом в 2008 году.
Последние новости
Путин поговорил с Зеленским Путин уволил губернатора Севастополя С-400 окружат Сирию
Комментарии1
MMA , Валентина Шевченко , Генри Сехудо
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Краснодар» расторг контракт с Шишкиным
Почему фигуристы бегут из России1
МОК и WADA в бешенстве: Мутко оправдан1
Клуб РФ объявил о переходе украинского защитника
Это убийство? Кто утопил российскую гандболистку4
Видео
01:22
В США футболисту грозит тюрьма за драку с полицейским
Футбол
00:21
Футболисту стало плохо после перехода в «Реал»
Футбол
05:37
Тарасов напрасно лег под нож
Футбол
00:32
Кто продал Олимпиаду? Скандал в МОК
Летние виды спорта
00:29
Установлен новый рекорд самого быстрого нокаута в UFC
MMA
00:07
Падение Овечкина с вейкборда назвали лучшим видео дня
Хоккей
01:08
Глушаков написал на жену заявление в СК
Футбол
05:00
«Отстаньте от меня»: Загитова почти ушла из спорта
Фигурное катание Статьи
04:09
Скандальная фигуристка будет выступать за Украину
Фигурное катание
00:44
Бегун отпраздновал победу за круг до финиша и проиграл
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение