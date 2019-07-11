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Российский боец MMA покалечил топором другого 

News.ru + ещё 3 5 часов назад
Чемпион Европы по боевому самбо, боец смешанного стиля (MMA) Максим Новосёлов ударил топором своего спарринг-партнёра Андрея Князева. Инцидент случился во время тренировки.
Самбист взял с собой топор на тренировку, чтобы похвастаться подарком. В зале Новосёлов стал развлекаться — подбрасывая холодное оружие вверх, а затем шутя стал размахивать топором перед спарринг-партнёром. Его оппонент взял в руки щит, но одним ударом Новосёлов разрубил защиту пополам и повредил руку Князева, сообщает издание Daily Mail.
46-летний Новосёлов провел 11 поединков в ММА. На его счету восемь побед, два поражения, один бой завершился вничью.
Новосёлов участвовал в подпольных боях без правил. В 90-х годах участвовал в криминальных разборках. В 1993 году был осуждён на 14 лет колонии по обвинению в убийстве. В заключении продолжал участвовать в подпольных боях. Он метает ножи, дерётся на топорах и умеет стрелять из любого оружия: от пистолета Макарова до РПГ.
29 июня 2019 года должен был состояться бой Новосёлова с Вячеславом Дациком. Однако 16 июня Дацику сломали челюсть в турнире True Gym Fights и бой пришлось отменить, сообщал News.ru.
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Комментарии5
MMA , Видео , Андрей Князев , Максим Новоселов
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