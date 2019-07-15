Хабиб Нурмагомедов показал свой вариант челленджа с бутылкой

Чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов присоединился к набирающему по всему миру обороты популярному флешмобу Bottle Cap Challenge, когда популярные личности и обычные люди пытаются ногой открыть крышки различных бутылок.

pic.twitter.com/qDBWtCly4I— 42live (@hiispiir) 14 июля 2019 г. 7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ) в рамках UFC 242 Нурмагомедов проведёт поединок с американцем Дастином Порье.

Ранее воспитанник футбольной академии «Чертаново» 11-летний Иван Журавлёв эффектно открыл бутылку ударом «рабона», который наносится по мячу позади опорной ноги при скрещивании ног, писал News.ru.

Челлендж стартовал в Сети в конце июня, когда взорвал социальные сети. Суть простая — необходимо открыть крышку бутылки ногой. News.ru ранее собрал самые интересные видео челленджа.