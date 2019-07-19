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Емельяненко пригрозил вбить Харитонова в ринг 

News.ru + ещё 6 5 часов назад
Фото: globallookpress.com
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко рассказал почему широко разрекламированный его реванш с Сергеем Харитоновым не состоялся.
Он не готов и не будет со мной драться, тем более после таких громких заявлений. Ну, я выйду, вобью его в ринг. Кто он будет после своих слов? Я самый плохой, дебошир и хулиган, не занимающийся спортом, выйду и такого правильного десантника буду вбивать в настил ринга у всех на глазах, — приводит слова Емельяненко Sports.ru.
Бой Александра Емельяненко и Сергея Харитонова пытался организовать глава компании Fight Nights Камил Гаджиев, предложив каждому из соперников по 10 миллионов рублей. Емельяненко принял предложение, а с Харитоновым пока не удалось договориться.
Впервые Емельяненко и Харитонов встретились в сентябре 2006 года, когда на турнире PRIDE победу одержал Емельяненко. С тех пор бойцов разделяет личная неприязнь, которая неоднократно выливалась в резкие комментарии со стороны обоих. Харитонов ближайший бой проведёт 24 августа на турнире Bellator 225 против Мэтта Митриона.
Как сообщал News.ru, дебютный бой в тяжёлом весе российского боксёра Мурата Гасиева отменён из-за травмы.
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Комментарии
MMA , Александр Емельяненко , Камил Гаджиев , Мурат Гасиев , Сергей Харитонов , Мэтт Митрион , Sports.ru
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