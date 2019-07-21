Появились подробности состояния Олейника после нокаута на 12-й секунде в UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Алексей Олейник избежал разрыва крестообразных связок колена. Об этом сообщает ТАСС.

42-летний спортсмен был доставлен в больницу после поражения от американца Уолтера Харриса на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который прошел в ночь на 21 июля в Сан-Антонио, США. Олейник был отправлен в нокаут на 12-й секунде противостояния, после чего россиянина доставили в одну из местных больниц с подозрением на травму колена.

Поражение для россиянина стало вторым к ряду. 20 апреля он уступил голландцу Алистару Овериму на турнире UFC в Санкт-Петербурге. Олейник заменил другого российского тяжеловеса Александра Волкова

Олейник выступает по правилам MMA с 1996 года. На счету ветерана 10 боев под эгидой UFC. Всего в активе россиянина 57 побед, 45 из которых он достиг путем болевых или удушающих приемов. Поражение от Харриса стало 13-м в карьере Олейника.