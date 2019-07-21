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Появились подробности состояния Олейника после нокаута на 12-й секунде в UFC 

Lenta.ru + ещё 49 2 часа назад
Фото: ТАСС
Российский боец смешанного стиля (MMA) Алексей Олейник избежал разрыва крестообразных связок колена. Об этом сообщает ТАСС.
42-летний спортсмен был доставлен в больницу после поражения от американца Уолтера Харриса на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который прошел в ночь на 21 июля в Сан-Антонио, США. Олейник был отправлен в нокаут на 12-й секунде противостояния, после чего россиянина доставили в одну из местных больниц с подозрением на травму колена.
Поражение для россиянина стало вторым к ряду. 20 апреля он уступил голландцу Алистару Овериму на турнире UFC в Санкт-Петербурге. Олейник заменил другого российского тяжеловеса Александра Волкова.
Олейник выступает по правилам MMA с 1996 года. На счету ветерана 10 боев под эгидой UFC. Всего в активе россиянина 57 побед, 45 из которых он достиг путем болевых или удушающих приемов. Поражение от Харриса стало 13-м в карьере Олейника.
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MMA , Александр Волков , Алистар Оверим , Уолтер Харрис , Алексей Олейник
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