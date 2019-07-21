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Назван окончательный диагноз бойца Олейника 

Газета.Ru 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Стало известно, какой окончательный диагноз поставили российскому бойцу Алексею Олейнику, который был госпитализирован после боя с американцем Уолтом Харрисом на турнире UFC, сообщает ТАСС.
Олейник был отправлен в нокаут спустя 12 секунд после начала боя. Его доставили в больницу, однако изначальный диагноз — разрыв крестообразной связки колена — не подтвердился.
По информации источника, у Олейника диагностировали два перелома на правой ноге.
Олейник выступает в смешанных единоборствах с 1996 года, в активе 42-летнего бойца 57 побед, 13 поражений и одна ничья.
Ранее сообщалось, что известны подробности о травме бойца Олейника.
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MMA , Уолт Харрис , Алексей Олейник , ИТАР-ТАСС
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