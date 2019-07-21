Назван окончательный диагноз бойца Олейника

Стало известно, какой окончательный диагноз поставили российскому бойцу Алексею Олейнику , который был госпитализирован после боя с американцем Уолтом Харрисом на турнире UFC, сообщает ТАСС.

Олейник был отправлен в нокаут спустя 12 секунд после начала боя. Его доставили в больницу, однако изначальный диагноз — разрыв крестообразной связки колена — не подтвердился.

По информации источника, у Олейника диагностировали два перелома на правой ноге.

Олейник выступает в смешанных единоборствах с 1996 года, в активе 42-летнего бойца 57 побед, 13 поражений и одна ничья.

Ранее сообщалось, что известны подробности о травме бойца Олейника.