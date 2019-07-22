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Чемпиона UFC обвинили в домогательствах 

Lenta.ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: Stephen R. Sylvanie / USA TODAY Sports / Reuters
Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американец Джон Джонс обвинен в домогательствах. Об этом сообщает Bloody Elbow со ссылкой на издание KRQE News 13.
В полицию обратилась официантка стрип-клуба в американском городе Альбукерке. Она заявила, что боец шлепнул ее, заставил сесть на колени и начал целовать. Девушка сопротивлялась, и в ответ на это Джонс схватил ее за шею. Спортсмен не явился на заседание, поэтому полиция выдала ордер на его арест.
По словам представителя американца, Джонс не мог получить уведомление о явке на слушания, потому что оно было отправлено на неверный адрес. В итоге он выплатил залог.
Джонс — самый молодой чемпион UFC в истории промоушена. Американец впервые завоевал титул в 2011 году. За четыре последующих года он провел восемь успешных защит. В 2018 году Джонс не выступал в смешанных единоборствах, так как отбывал дисквалификацию за использование запрещенных препаратов. После отстранения он вернул себе титул. Последнюю успешную защиту он провел в июле.
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MMA , Джон Джонс
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